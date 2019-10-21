2019-10-21T14:17:21+03:00
Общество

«Стояли и караулили, чтобы в квартиру не заползла». В подъезде Перми обнаружили очередную змею

Ее забрали спасатели и увезли в серпентарий
Алена ОВЧИННИКОВА
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Та самая змея, которая перепугала жителя дома на Садовом. Фото Олега РицковаТа самая змея, которая перепугала жителя дома на Садовом. Фото Олега Рицкова
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И снова в Перми «змеиная история». Летом весь город обсуждал полутораметрового питона, который сбежал от хозяина и больше суток путешествовал по городской канализации. В итоге до полусмерти перепугал многодетную маму, когда вылез из унитаза ее квартиры.

В сентябре в подвале пятиэтажки в Мотовилихе поселилась змея, вывела потомство и устроилась на зимовку. А на днях ползучая живность перепугала жителей Садового.

- В четверг я шла из магазина, несла тяжелые сумки на свой четвертый этаж, - рассказывает пенсионерка Тамара Алексеевна, которая живет на Уинской, 42. - На втором этаже увидела соседку с палкой в руках и спросила, чем это она занимается? Оказывается, караулит змею.

- Осторожнее, у нас по подъезду какая-то гадина ползает, - предупредила она бабушку.

Непрошеная гостья медленно пробиралась на верхние этажи по бордюру, окрашенному в коричневый цвет, и была мало заметна.

- Я предложила подцепить ее палкой и выбросить на улицу, - продолжает пенсионерка. - Но соседка говорит: «Жалко, смотрите, какая она красивая. А на улице снег, змея замерзнуть может». Я, конечно, никакой красоты в этой змее не заметила, наоборот, представила, что было бы, если бы она ко мне в квартиру заползла. Я бы точно тогда от ума отстала.

Сначала женщины решали, откуда она могла взяться. Экзотику никто из жильцов у себя не держит. Неужели приползла из соседнего продуктового магазина?

И как змея вообще попала в подъезд? Входная дверь всегда закрыта. Ни один здравомыслящий человек, когда открывает домофон, не будет ждать, чтобы змейка проползла внутрь. Получается, что попала она в подъезд через дыру в подвале? Правда, видимых дыр и щелей на первом этаже нет.

В итоге сердобольные женщины решили не выгонять гостью в снегопад на улицу, а вызвать спасателей. Через несколько минут машина службы спасения «112» была возле пятиэтажки. Спасатели посадили змею в мешок и увезли в серпентарий.

- Это узорчатый полоз, - рассказал пермский герпетолог Олег Рицков, к нему впоследствии попала ползающая находка. - Самая вероятная причина ее появления в наших краях: змею завезли к нам на фурах с урожаем. Для сохранности бахчевые, помидоры или любые другие овощи или фрукты прокладывают сеном, и во время погрузки в сене может оказаться змея.

Сейчас южная гостья проходит карантин, а в ближайшее время герпетолог готов передать ее юннатам в живой уголок.

СПРАВКА «КП»

Узорчатый полоз - вид неядовитых змей из семейства ужеобразных. Достигает в длину полутора метров. Встречается в Средней Азии, Башкирии, Оренбургской и Самарской областях. В рацион узорчатого полоза входят мелкие птицы, змеи, рыбы и насекомые. Человеку следует вести себя с этой змеей крайне осторожно. Если животное почувствует опасность, то кинется на врага и постарается укусить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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