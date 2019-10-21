Больничная мама помогла 4-месячной малышке-сироте выздороветь и вернуться к брату-близнецу

Благодаря фонду «Дедморозим» в Перми реализуется проект «Больничные мамы». Профессиональные няни поддерживают в больницах ребят из детских учреждений.

Так произошло и с 4-месячной Дашей (имя изменено – прим.ред.), которая живет в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все началось с того, что в один из сентябрьских вечеров у девочки резко поднялась температура.

- Это случилось поздно вечером, и малышку сразу же госпитализировали в одну из пермских больниц, - рассказывает координатор Службы заботы «Дедморозим» Елена Тиунова. – Несмотря на то, что Даша оказалась в стационаре под ночь, воспитатели учреждения и врачи больницы оперативно сообщили о ситуации нам. К девочке сразу же была направлена больничная мама фонда.

Даша провела в больнице две недели, и все это время рядом с ней находилась профессиональная няня «Дедморозим». По ее словам, Даша вела себя хорошо и спокойно, стойко переносила болезнь и практически не плакала.

В стационаре девочке исполнилось четыре месяца. В детском учреждении ее остался ждать брат-двойняшка Сережа (имя изменено – прим.ред.). Он тоже отметил свой день рождения, но на этот раз отдельно от сестры. «Больничная мама» старалась помочь Даше как можно быстрее выздороветь и вернуться к братику. Она успокаивала ее, держала на руках, кормила и пела колыбельные. В итоге забота няни дала свои результаты – девочка окрепла, и ее выписали из больницы. Родные брат и сестра снова встретились в центре помощи детям.

- Без нянь малыши тяжелее справляются с болезнями, плачут и медленнее идут на поправку, - отмечают в фонде «Дедморозим». – С «больничными мамами» дети-сироты окружены заботой, которая так нужна им в непростые периоды.