Отключения воды в Перми в октябре и ноябре 2019. Смотрим, какие дома «пересохнут»

Смотрим, в каких домах в Перми жители останутся без воды в конце октября и начале ноября. В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, где и когда будут ремонтировать водоводы. Посмотрите, не попала ли в него и ваша многоэтажка?

В субботу, 19 октября, воду отключат до вечера в двух районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах Барамзиной, 68А и Энгельса, 14, 17, 17А, 19, 21.

В Свердловском районе с 9.30 до 19.30 водоснабжение отключат в домах на улицах Куйбышева, 117, 117 К2, 117 К4, 117 К8, 117А, 117Б, 119, 125; ул. Моторостроителей, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 4, 5, 6, 8, 9, на проспект Серебрянский, 10, 14, 16, 19, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, на улице Солдатова, 34, 36, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44А.

22 октября воды не будет с 9.00 до 19.00 в домах на улице Магистральная, 40, 42, 44.

23 октября водоснабжение временно прекратят с 9.00 до 19.00 в домах на улице Кировоградская 19, 21.

26 октября с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах Бумажников, 18, Мозырьская, 2, Оршанская, 11, Сестрорецкая, 3, 9, 13, 15, 16, а с 9.00 до 19.30 – на улицах Вижайская, 15, 19, Люблинская, 24 и Никулина, 35.

2 ноября с 9.00 до 19.00 «пересохнут» дома на улицах Александра Щербакова, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 33 и Белозерская, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.