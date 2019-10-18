«СИБУР» и Пермский край: стратегическое партнерство во имя развития

17 и 18 октября Пермь стала инженерной столицей России. На территории выставочного центра «Завод Шпагина» в пятый раз прошел Пермский инженерно-промышленный форум.

В этом году компания СИБУР стала стратегическим партнером Пермского инженерно-промышленного форума. На «полях» форума прошли «Дни СИБУРа в Пермском крае».

В первый день форума член правления-управляющий директор СИБУРа Павел Ляхович представил СИБУР как одного из основных инвесторов в развитие промышленности России. По словам топ-менеджера, сегодня Пермский край и промышленный гигант – стратегические партнеры.

- У нас есть два направления взаимодействия с Пермским краем. В этом году «СИБУР-Химпром» запустил современнейшие мощности по производству экологичного пластификатора ДОТФ. Конечно, запуск этого высокотехнологичного производства не мог быть произведен без поддержки регионального правительства. Запуск производства произвели в рамках заключенного специнвестконтракта. В дальнейшем мы планируем и иные инвестиционные проекты в Пермском крае. Это одна часть нашего взаимодействия с регионом. Другая часть – это сотрудничество с поставщиками. За последнее время удалось добиться значительного «сближения» с прикамскими поставщиками думаю,что психологическую отметку в один миллиард поставок от пермяков для нужд «СИБУРА» мы перешагнем. Реализацию «Дорожной карты», основополагающего документа о сотрудничестве компании с региональными властями оцениваю как позитивную. Обязательства, обозначенные в ней, выполняются, мы чувствуем поддержку со стороны губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова. Пожалуй, ни в одной другой территории присутствия нашей компании нет столь эффективного взаимодействия с региональной властью, как в Пермском крае. Это двустороннее движение на встречу друг другу, рассказал топ-менеджер «Комсомольской правде» в Перми.

На подписании соглашения о сотрудничестве между "СИБУРОМ" и Пермским краем

Участники форума обсудили ключевые проекты СИБУРа и инвестиционную активность предприятия «Сибур-Химпром».

Отдельной темой для обсуждения стало сотрудничество СИБУРа с пермским предприятиями в рамках Дорожной карты по взаимодействию с промышленным комплексом края, подписанной между губернатором и СИБУРом в ноябре прошлого года. Как отметил генеральный директор пермского предприятия СИБУРа Константин Югов, по итогам прошлого года в рамках взаимодействия СИБУРа с промышленным комплексом Пермского края были заключены контракты на сумму почти 1 млрд рублей с 200-ми пермскими организациями. Доля компаний Пермского края в поставках для СИБУРа составила 4,8%. Доля компаний Пермского края среди потребителей СИБУРа достигла 4%.

Комментируя работу производства пластификатора ДОТФ на пермском предприятии, Константин Югов сообщил, что в 2019 году планируется достичь двукратного увеличения выпуска продукта по сравнению с плановыми значениями.

- Мы системно взаимодействуем и сотрудничаем с предприятиями Пермского края и участие нашей компании в инженерно-промышленном форуме для нас очень важно. И это объяснимо. У «СИБУР-Химпрома» есть свой уникальный опыт взаимодействия с пермскими компаниями, в частности, в цифровизации бизнеса. Причем это решение подходит всем участникам бизнес-процессов. Мы как компания-гигант транслируем этот опыт на весь «СИБУР» и по праву считаем это частью совей миссии, ответственности перед обществом, страной и регионом. Цифровизацией производственного процесса в кооперации с пермскими предприятиями не ограничиваемся. Начали реализовывать проект производства замкнутого цикла в рамках концепции «Устойчивого развития». Партнером выступает компания «Буматика», это взаимодействие дает возможность не просто утилизировать отходы производства, но и «пустить» их в дальнейшее производство. Повторюсь, опыт кооперации с прикамскими предприятиями считаю успешным, рассказал «Комсомольской правде» в Перми Генеральный директор «Сибур-Химпрома» Константин Югов.

На «полях» Пермского инженерно-промышленного форума компания СИБУР и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве в части производства химической продукции для автомобилестроения и других отраслей

Документ между правительством Пермского края и пермским предприятием СИБУРа подписан на площадке Пермского инженерно-промышленного форума. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов и генеральный директор «Сибур-Химпрома» Константин Югов.

Согласно документу, СИБУР рассматривает возможность реализации инвестпроекта по удлинению цепочки глубокой переработки углеводородов на предприятии в Перми. В соглашении отмечается значимость инвестиционного проекта для социально-экономического развития Пермского края и роста его вклада в несырьевой экспорт России. Согласно договоренностям, стороны намереваются осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, направленное на реализацию проекта.

Планируется, что инвестпроект будет вынесен на обсуждение экспертной группы и Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, постоянно действующего при губернаторе Пермского края, с целью дальнейшего присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект».

Во второй день инженерно- промышленного форума эксперты СИБУРа представят актуальные предложения современных полимерных решений для развития ЖКХ.