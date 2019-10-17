Как токарь превратился в мастера по наращиванию ресниц

- Родители считали, что самое мужское занятие – машиностроение, поэтому мне пришлось поступить в Алапаевский индустриальный техникум, - рассказывает Андрей Туев.

После техникума его забрали в армию. Служил в Хабаровске, в танковых войсках. Вернувшись, устроился работать вахтовым методом в Ханты-Мансийский округ, токарем.

- Я через неделю понял: это не мое, - говорит Андрей. – Каждый день по 12 часов работать у станка, все время на ногах, руки в мазуте, стружка раскаленная летит…

"Работа токаря - это не мое", - считает Андрей.Фото: Личный архив героя публикации

Он отработал вахту, а потом решил круто изменить свою жизнь. Андрей переехал в Пермь и стал лешмейкером - мастером по наращиванию ресниц.

До этого у него был небольшой опыт. Все получилось случайно.

- Когда я учился в восьмом классе, моей подруге сестра на день рождения подарила сертификат на курсы по наращиванию ресниц, рассказывает Андрей. - А мы с мужем сестры сбросились по 4 тысячи на набор: пинцеты, клей, средства для обезжиривания, сами ресницы... В магазин мне пришлось ехать одному.

Чтобы купить именно то, что надо, 15-летний подросток стал расспрашивать продавца обо всех нюансах. В магазине он провел около пяти часов, но зато разобрался с технологией наращивания ресниц.

Но у подруги работа не пошла. После первого же опыта, когда клиентка не смогла открыть глаза из-за склеившихся наращенных ресниц, девушка выбросила подаренный набор в мусорное ведро.

- Мне жалко стало выброшенных денег, - вспоминает Андрей. – И я забрал набор себе. Вначале я хотел продать его, но тут мне на глаза попало объявление о бесплатном мастер-классе по наращиванию ресниц. Я и съездил на него.

Первой его моделью стала мама. Процедура заняла семь часов – всю ночь, но получилось эффектно. Впрочем, знакомым мама рассказывала, что сын привез ей дорогущую импортную тушь. Андрей не хотел афишировать свое хобби. В родном Алапаевске парня бы просто не поняли.

Однако через две недели, когда у женщины отросли родные ресницы, ее коллеги по больнице заметили изменения. Начали просить номер мастера. В то, что это делает Андрей, поначалу не поверили, но потом решили тоже записаться на процедуру.

- Я решил отбить деньги, потраченные на покупку набора, - говорит парень. – Брал всего по 200 рублей. А в итоге заработал 12 тысяч. И когда с ребятами ходили куда-нибудь, они мороженое дешевенькое покупали, по 5 рублей, а я хоть у родителей денег не брал, но мог себе позволить дорогое мороженое – по 25 рублей.

Затем Андрей закончил 9 классов, поступил в техникум и хобби забросил.

Вспомнил он о нем спустя несколько лет, когда решил уехать в незнакомый город.

- В Пермь я приехал как бездомный котенок – ни жилья, ни знакомых, всех денег – 20 тысяч, был готов ночевать в подъезде, - говорит Андрей.

Снял комнату, устроился на работу – вначале расклеивал листовки, потом стал продавать сантехнику. А спустя некоторое время его подруга случайно обнаружила у Андрея дома остатки от набора и попросила нарастить ей ресницы. Потом рассказала о мастере подружкам…

После двадцати-тридцати клиенток Андрей решил – это судьба. Он прошел профессиональные курсы по наращиванию ресниц и моделированию взгляда и открыл свой салон.

- Считаю, что живу неплохо. Если работать в режиме нон-стоп, как я начинал, могу зарабатывать 120 тысяч в месяц, но я работаю в свое удовольствие, поэтому получается тысяч 80. Это чистыми, без стоимости расходников. Их я каждый месяц покупаю на 30-40 тысяч.

Так Андрей превратился в мастера бьюти-индустрии. Некоторые считают его геем, но парень уверен – делать женщин красивыми – самое мужское занятие.

- Ведь кто, как не мужчина знает, какой должна быть настоящая женская красота, - считает он.