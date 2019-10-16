2019-10-16T16:21:53+03:00
Общество

«Загрустил? Возьмем на карандаш!». Пермских школьников будут снимать на видео и анализировать их эмоции

«Умные» камеры видеонаблюдения хотят установить, чтобы избежать ЧП
Екатерина ГАСПЕР
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Необычную новинку готовится внедрить в школы пермский департамент образованияНеобычную новинку готовится внедрить в школы пермский департамент образованияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодня школьник на уроках смеется, а завтра вдруг неожиданно грустит или даже огрызается? Теперь такие перепады настроения бесследно не пройдут – ребенка возьмет под наблюдение психолог, информацию которому «сольют» не учитель или одноклассники, а специальная программа.

Необычную новинку готовится внедрить в школы пермский департамент образования. Суть в том, что в учебных заведениях будут установлены «умные» камеры видеонаблюдения, которые будут считывать и анализировать эмоции школьников. В течение определенного периода времени камеры будут фиксировать поведение ребят на уроках и на переменах и отслеживать его в динамике. Вся информация впоследствии окажется у школьного психолога, который увидит, кому нужно уделить больше внимания.

- Новая система предназначена для предотвращения агрессивного поведения детей, - пояснили «Комсомолке» в городском департаменте образования. – И это не только предупреждение таких трагедий, как нападение в пермской школе № 127, но и повышение эффективности воспитательной работы с учениками, выявление тяжелых психологических случаев среди детей. Психологи утверждают, что регулярный анализ эмоций школьников поможет предотвратить чрезвычайные ситуации.

Камеры с аппаратно-программным комплексом установят в каждом классе. Они будут работать круглосуточно, на каждом уроке, как только ученики зайдут в класс. Система будет считывать мимику лица и давать сигнал, в каком состоянии находится ребенок. На основании этого анализа психологи и другие школьные специалисты будут ежемесячно составлять отчет.

Пока систему предполагается установить в трех школах Индустриального района Перми. Это обычные школы без каких-либо профильных направленностей, их номера в департаменте пока не называют. Сейчас специалисты образования работают с родителями, объясняют им нововведение и получают согласия.

Запустить новинку планируется уже этой осенью, как только будут пройдены все необходимые процедуры. По результатам работы системе дадут оценку эффективности и посмотрят, стоит ли продолжать эксперимент и в других школах.

Кроме того, департамент образования провел конкурс на поставку оборудования для внедрения системы распознавания лиц в школе №102. Впервые эта система заработала в школе «Мастерград» в прошлом году.

Эта система сопряжена со школьными картами учеников. При входе в школу видеокамеры соотносят биометрические данные детей с их данными с карт. И если изображение лица не совпадает с информацией из базы данных, турникет блокируется, и сигнал поступает на пульт охраннику. И уже он может не пропустить человека в школу.

- Это нужно для того, чтобы школьные карты не использовали для свободного прохода в школы посторонние люди, - говорят в департаменте образования.

Будет ли система распознавания лиц распространяться и в других школах города, пока еще не известно. Все зависит от эффективности ее работы в тех учреждениях, где она уже установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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