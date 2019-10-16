2019-10-16T15:11:13+03:00
Общество

«Решил помочь жене». Как электрик ушел с завода и стал мастером по педикюру

Пермяк Артем Ушаков уже два года ухаживает за женскими ножками
Елена КОНОВА
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Артем и его супруга уже несколько лет ведут совместный бизнес. Фото Виталия СамоловскогоАртем и его супруга уже несколько лет ведут совместный бизнес. Фото Виталия Самоловского
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36-летний пермяк Артем Ушаков по образованию техник-электромеханик. Раньше он работал на заводе электриком.

- На заводе я получал примерно 18 тысяч рублей, и принял решение уйти как раз тогда, когда начали «резать» премии, - говорит Артем. - Зарплата была всего 15-16 тысяч рублей.

Уйдя с работы, Артем таксовал, а параллельно учился на курсах… по педикюру.

- Моя жена - мастер по маникюру, - говорит Артем. - А вот педикюр ей было делать тяжело физически. Клиентов упускать не хотелось, и я решил ей помочь.

На курсах Артем был единственным мужчиной. Первое, чему научился – делать кислотно-фруктовый педикюр. Это когда со ступней снимают огрубевшие кусочки кожи.

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Одна из работ Артема
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- Моей первой «моделью» была хорошая знакомая, так что все прошло гладко, - говорит Артем. - И вот я уже два года делаю педикюр. Одно направление - эстетика (это обработка ступней и нанесение на ногти лака). Правда, сложные дизайны у меня пока не получаются, но пару раз делал педикюр с наклейками и френч. В основном я наношу однотонные покрытия, может, еще с какими-нибудь блестками. Также я прошел обучение по медицинскому педикюру. Умею убирать грибок, работаю с вросшими уголками ногтей и лечу прочие неприятности.

Артем за работой. Фото из архива героя

Артем за работой. Фото из архива героя

Знакомые Артема отнеслись к его профессии нормально. Главное, что деньги зарабатывает и жене помогает. На этой работе Артем получает точно тысяч 15 в месяц, а иногда и больше.

- Мне нравится, что график свободный - отпуск в удобное время, расписание сам себе составляю, - говорит пермяк. - Клиенты меня находят через социальные сети супруги - у нее есть группы «ВКонтакте» и в Instagram. Когда сразу несколько клиентов в день, иногда - затишье. Но вообще на отсутствие клиентов я не жалуюсь. Хотя у жены, конечно, их больше, маникюр - более популярная услуга.

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Еще одна работа Артема
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ИСТОЧНИК KP.RU

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