В Перми пройдет XII Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Ваш ребенок самый быстрый? Самый смелый? Самый активный? Тогда мы вас ждем! Все маленькие участники конкурса будут награждены, а победители получат ценные подарки!

До 1 ноября оформите заявку на участие в чемпионате любым удобным для вас способом:

- По телефонам нашей редакции - 206-45-00, 206-60-10

- Или отправьте письмо на электронный адрес permkp@phkp.ru

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите ваши ФИО, номер телефона, фамилию и имя ребенка, его точный возраст.

Заявки без контактного номера телефона регистрироваться НЕ БУДУТ!

Участвуют дети до 4 лет. Победители определяются в четырех возрастных категориях:

1. До 1 года.

2. От 1 года до 2 лет

3. От 2 до 3 лет

4. От 3 до 4 лет

Прочитать о прошлых соревнованиях и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке - https://www.kp.ru/best/perm/karapuzy-na-start/

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