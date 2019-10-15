Театральные критики: Пермские студенты-инженеры играют на уровне профессиональных актеров

Студенческий театр «17-я скрипка» представил свой спектакль «Признание» («Далекие близкие») в актовом зале пермского политеха. На показе любительского театра был полный аншлаг. А сейчас «17-я скрипка» готовится представить свою постановку на международном конкурсе в Санкт-Петербурге.

ЛЮБОВЬ ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ

Спектакль «Признание» создан на основе рассказов Василия Шукшина. Из отдельных сюжетов родилась цельная картина жизни алтайского села прошлого века с сельским клубом, актерами-трактористами, гармонистами-донжуанами и купленными в городе за большие деньги на подарок сапожками - «65 рублей! Пол-мотоблока можно было купить!» Но главная тема порой безудержно веселого, а порой пронзительно грустного спектакля очень современна.

Спектакль рассказывает про любовь во всех ее проявлениях. Неугомонная страсть молодого паренька к приехавшей в деревню девушке. Горькие воспоминания старика, от которого любящая невеста ушла к другому, потому что он - комсомолец - отказался с ней венчаться. Непростая любовь старухи, которая стерпелась с постылым мужем. Безнадежная любовь деревенской дурочки к красавцу-гармонисту, который и знать не знает, что в него кто-то влюблен. И отчаянная любовь к семье и родной деревне заключенного, который не стерпел последних трех месяцев долгого срока и сбежал, потому что «хороша деревня весной», пусть даже ему придется вернуться на зону еще на несколько лет...

Спектакль «Признание» был создан при поддержке краевого Министерства культуры.

- Признаюсь, когда я ехал на этот спектакль, то не ожидал ничего подобного, - отметил заместитель министра культуры Пермского края Александр Лесников, поздравляя ребят после спектакля. - Это замечательная работа молодых актеров, которые, обращаю внимание, являются студентами не театрального, а политехнического вуза, но успевают и учиться, и посвящать время театру.

Понравилась постановка и работникам профессионального театра.

- Эмоции после спектакля очень сильные, я вспомнила свои студенческие постановки, но труппа театра «17-я скрипка» лучше нас тогдашних, - призналась Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета. - Ребята классные и очень органичные. Если в начале в них чувствовалось какое-то волнение, то потом они настроились и захватили зал. Верю, что у них большое будущее. В современном театре нет таких жестких рамок, что раз нет образования театрального вуза, значит, ты не актер. Сейчас в России очень много театров, куда люди приходят из разных профессий. И мы знаем много примеров, когда люди из студенческой самодеятельности становились профессионалами.

«НАШ СПЕКТАКЛЬ - О ВЕЧНОМ»

Авторский студенческий театр «17-ая скрипка» был создан на базе Пермского политехнического университета в 2013 году. За прошедшие годы коллектив добился серьезных успехов. Сегодня он многократный обладатель Гран-при и званий лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе победитель XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», прошедшего в Перми в мае 2019 года.

- Мы всегда серьезную проводим работу над образами персонажей, - рассказала исполнительница роли «деревенской дурочки» Милена Колесникова, студентка 3-го курса специальности «Реклама и связи с общественностью». - С моей ролью у меня были сложности. Непросто понять такого человека, который кажется многим не совсем нормальным. Я надеюсь, мне это удалось. У нас уже было много версий этого спектакля - первый раз мы выступали с ним на «Студенческой весне». Потом мы стали его переделывать, дорабатывать, добавлять сюжетные линии, пока не получилась вот эта итоговая версия. Мне очень нравится этот спектакль, потому что он о вечном. Быт людей меняется, а чувства, эмоции остаются неизменными.

Сценарий для спектакля студенты написали сами, основываясь на рассказах Шукшина.

- Хотелось взять такое произведение, чтобы каждый мог найти в нем что-то свое, - объяснила режиссер театра Юлия Артемьева. - Чтобы оно было вневременное и о каждом человеке. Сложно было не уйти в стилистику советских фильмов, чтобы оно оставалось современным. Хочется, чтобы на спектакле зритель смеялся, а потом - задумался. Это спектакль о любви, о том, как остановиться и почувствовать себя счастливым.

Постановка «Признание» вошла в финал фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Студенческий театр». Посмотреть спектакль пермского театра и работы других финалистов можно на официальном сайте фестиваля, в разделе «Финалисты». А вот проголосовать можно только за спектакли из других регионов. Сейчас «Театральное Приволжье», которое проводится по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, выходит на финишную прямую. Награждение победителей состоится в декабре.