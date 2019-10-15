2019-10-15T14:36:54+03:00
Общество

Кинотеатр, уличные шахматы и мягкие пуфы

Как изменится в Перми эспланада в ближайшие годы [видео]
Екатерина ГАСПЕР
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Центром по-прежнему будет памятник Героям фронта и тыла. Фото: МКУ "Пермблагоустройство"Центром по-прежнему будет памятник Героям фронта и тыла. Фото: МКУ "Пермблагоустройство"
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Зоны для игр, в том числе классиков и уличных шахмат, кинотеатр с мягкими пуфами и скамейками, много цветов и зелени, многофункциональные зоны отдыха с разными типами покрытий для детей и взрослых, киоски с едой и напитками, - все это появится на пермской эспланаде в ближайшие два года.

- Проект реконструкции эспланады уже согласован и полностью сдан заказчику, - рассказали «Комсомолке» в московской компании «СТ Центр», которая подготовила проектно-сметную документацию по заказу МКУ «Пермблагоустройство».

На эспланаде будет много пешеходных зон. Фото: МКУ "Пермблагоустройство"

На эспланаде будет много пешеходных зон. Фото: МКУ "Пермблагоустройство"

А на днях в Интернете появился видео-ролик 3D визуализации проекта.

- Визуализация проекта позволяет нам увидеть, как будет выглядеть сквер в квартале 66 эспланады после капитального ремонта, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство.

Много цветов и зелени! Фото: МКУ "Пермблагоустройство"

Много цветов и зелени! Фото: МКУ "Пермблагоустройство"

Основой композиции эспланады по-прежнему будет площадь с памятником Героям фронта и тыла. Это центр для планирования всей территории, и поэтому и площадь, и главная прогулочная аллея сформированы симметрично относительно нее.

- Проектным решением предусмотрено увеличение количества входов и выходов, - рассказали также в МКУ «Пермблагоустройство». - Главная пешеходная аллея соединяет основные входы с наиболее посещаемыми объектами и связывает функциональные зоны между собой.

И даже летний кинотеатр! Скрин с видео 3D Визуализации проекта реконструкции эспланады в Перми.

И даже летний кинотеатр! Скрин с видео 3D Визуализации проекта реконструкции эспланады в Перми.

По словам главного инженера МКУ «Пермблагоустройство» Матвея Чувашова, реализация проекта запланирована на 2020-2021 годы:

- Сначала работы были рассчитаны до 2022 год, но в связи с тем, что реконструкция в 68 квартале около здания Законодательного собрания подходит к завершению, то сроки по 66 кварталу могут быть сдвинуты, - рассказал Матвей Чувашов. - Основной смысл, который закладывался при проектировании этой территории, - это ее многофункциональность. Частично эта идея уже была реализована – например, в этом году работала фестивальная площадка «Лето Парк», выставка ландшафтного дизайна. Вся эспланада – это единый культурно-деловой центр города, где должна быть предусмотрена и социальная активность, и детская развивающая тематика, и массовые гуляния. Это пространство для всех с круглогодичным использованием. В будущем даже ледовый городок будет размещен во всех трех кварталах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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