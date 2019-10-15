Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции на тему онконастроженности
Она проходит в библиотеке имени Горького
Лекция на тему онконастороженности .Multistreaming with https://restream.io/
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С 15 октября в Прикамье стартуют мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы, которые организует Минздрав совместно с «Центром медицинской профилактики».
15 октября в 17.00 в библиотеке имени Горького проходит лекция на тему онконастороженности. Главный онколог Минздрава Антон Жигулев рассказывает о ранней диагностике рака молочной железы и о способах профилактики заболевания. Мы на нашем сайте ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.