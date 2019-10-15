2019-10-15T11:33:33+03:00
Здоровье

Участник конкурса «Клиника года 2019» - клиника «Флеболог»

Клиника «Флеболог» - победитель проекта «Клиника года – 2018» в номинации «Гарантия качества услуг»
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Фото предоставлено клиникойФото предоставлено клиникой
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5 причин, по которым стоит выбрать именно «Флеболог»:

1) Лечение варикоза за один день без боли, разрезов и наркоза. В клинике используется метод ЭВЛК (эндовенозной лазерной коагуляции). С 2013 года выполнено более 7000 процедур.

2) Врачи нашего центра – это команда, которая прошла специализацию по лечению болезней вен лазером, ультразвуковой диагностике, обладает достаточным опытом и знаниями в области современной флебологии. Руководитель клиники - ведущий практикующий хирург - флеболог, кмн – Денисов Владимир Евгеньевич, стаж его работы более 25 лет.

3) Нас легко найти. Мы располагаемся в центре города, консультации и процедуры проводятся в одном месте.

4)Удобный режим работы. Мы работаем с 9 до 20 в будни и с 9 до 18 в сб. Вам не придется менять свой рабочий график.

5) Гарантированный результат. Клиника «Флеболог» - это единственная клиника в Пермском крае, которая дает пожизненную гарантию на обработанную лазером вену, что подтверждается документально. Клиника «Флеболог» - победитель проекта «Клиника года – 2018» в номинации «Гарантия качества услуг».

Наша цель – предоставление качественной медицинской помощи, согласно мировым стандартам флебологии. И мы выдерживаем этот высокий стандарт в каждой проведенной процедуре.

Люди доверяют самое дорогое – свое здоровье, приходя к нам в клинику. И мы ценим это и делаем все возможное и невозможное, для того, чтобы возвращать нашим пациентам жизнь и движения без боли!

Наш адрес: Пермь, Тополевый переулок, 6

тел. (342)20-47-888

www.flebolog-perm.ru/

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