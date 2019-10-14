2019-10-14T14:50:45+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Воздух и вода в Перми стали чище

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» проводит природоохранные мероприятия, позволяющие значительно сократить количество стоков и выбросов в атмосферу
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Фото: Сергей Королев.Фото: Сергей Королев.
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова провела в Пермском крае первое выездное заседание Научно-технического Совета (НТС).

- Это наше первое выездное заседание НТС и я рада, что оно проходит в Пермском крае, - отметила Светлана Радионова. - В регионе широко представлены машиностроение, электроэнергетика, нефтепереработка, авиационная промышленность, нефтехимия. Хочу поблагодарить участников за слаженную работу. Для нас важен диалог с промышленниками и предпринимателями, также приоритетно получать обратную связь от регионов России. Площадка НТС является таким местом, где мы можем услышать друг друга, и я надеюсь, что наши встречи будут происходить регулярно и плодотворно.

Светлана Радионова также посетила несколько предприятий, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где побывала на производственной площадке и провела рабочее совещание с руководством завода.

Генеральный директор пермского нефтеперерабатывающего завода Сергей Андронов поделился опытом реализации природоохранных мероприятий. Рассказал о постоянном контроле состояния окружающей среды, модернизации производства и выпуске экологически чистого топлива. Так, процент выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за три года снизился на 11 процентов.

За 10 лет затраты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» на природоохранные мероприятия составили 11 млрд рублей. В 2010 году завершена масштабная реконструкция очистных сооружений предприятия, которая позволила увеличить возврат очищенной воды на повторное использование и снизить потребление речной воды. Поступающие стоки очищаются до нормативных показателей и сбрасываются в реку Каму, минуя городские очистные сооружения. В 2019 году завершилась модернизация схемы топливного газа, которая позволила минимизировать объемы сжигаемого на факеле топливного газа.

Комплекс по утилизации нефтесодержащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» - первый универсальный комплекс в России, позволяющий в полном объеме перерабатывать все образующиеся на предприятии жидкие и твердые нефтесодержащие отходы. Работа комплекса позволила исключить из эксплуатации шламонакопитель площадью 4,72 гектара, провести его рекультивацию и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

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