2019-10-14T08:38:14+03:00
Общество

Погода в Перми на неделю 14-20 октября 2019: ожидается похолодание и мокрый снег

Температура ночью может упасть до -7 градусов
Елена КОНОВА
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Следующие выходные тоже будут холоднымиСледующие выходные тоже будут холоднымиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми ожидается похолодание. Синоптики рассказали, какая погода будет в Перми на неделе с 14 по 20 октября 2019.

В целом температура воздуха на неделе прогнозируется около нормы, а количество осадков - чуть больше нормы.

- В понедельник в Перми ожидается температура 6-7 градусов, это будет самый теплый день недели, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. - Во вторник в Перми температура понизится до 5 градусов. В ночь на среду начнется поступление более холодной воздушной массы. Температура в Перми в среду упадет до 3 градусов.

В ночь на четверг станет еще холоднее, температура воздуха в Перми может упасть до 0 градусов. Но осадков не ожидается. В пятницу в Прикамье ожидаются снег, дождь, сильный ветер. В соседней Свердловской области ожидаются даже снегопады. К выходным температура воздуха ночью может упасть до -7 градусов.

- Может возникнуть комплекс неблагоприятных явлений погоды - сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя до 20-25 мм за сутки, сильный ветер с порывами до 15-18 м/с, переход температуры через 0 градусов, гололедица, - добавили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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