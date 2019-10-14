В Перми отменили тарифы на вывоз мусора

Во сколько обходится пермяку мусор, который он ежедневно выкидывает в контейнеры у дома? Согласно тарифам, стоимость вывоза одного килограмма мусора составляет чуть больше трех рублей. Но взвешивать наш мусор никто и не собирался. Плату установили, исходя из неких нормативов, по которым считается, что жители многоквартирных домов производят 10,6 килограмма отходов на квадратный метр площади квартиры в год.

Так что в месяц за вывоз мусора мы платим по 2,96 рубля за один квадратный метр. К примеру, при площади квартиры в 50 квадратных метров сумма ежемесячного платежа составит 148 рублей. Кстати, эта сумма дважды снижалась – в апреле и в июне. Первоначально тариф составлял 3,39 рубля за один квадратный метр. И излишне заплаченные деньги ПКГУП «Теплоэнерго» должно было автоматически пересчитать и учесть в платежных квитанциях.

Но возмущались пермяки не только суммой:

- Мусорят люди, а не квадратные метры, - считают горожане.

И в сущности, они правы. Ведь жители частных домов платят как раз с человека, а не с площади здания. Тариф составляет 65,8 рубля с одного проживающего. Почему же такой разный подход к жителям одного и того же города?

Представители нескольких ТСЖ обратились в суд, требуя брать деньги за вывоз мусора со всех пермяков одинаково – по количеству проживающих в квартире или доме.

Но суд не согласился с их мнением и отказал в иске. Зато при рассмотрении дела все-таки обнаружилось, что и тарифы на вывоз мусора, и нормативы завышены. И Пермский краевой суд потребовал отменить их.

Как теперь платить за мусор?

- Решение суда в законную силу не вступило, соответственно - тариф на вывоз отходов для ПКГУП «Теплоэнерго» и норматив накопления отходов для многоквартирных домов являются действующими, - ответили «Комсомолке» в министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края. - Министерство изучит доводы суда и тогда определит, будет ли обжаловать это решение. Если решение вступит в законную силу, министерство вправе принять заменяющий акт и утвердить скорректированный тариф с 1 января 2019 года. Но на сегодня все тарифы остаются законными, поэтому региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» вправе предъявлять к оплате платежные документы по действующим тарифам и нормативам. А жители и юридические лица обязаны оплачивать эти квитанции.

- Возможны два варианта восстановления прав жителей, оплачивавших услуги по необоснованным нормативам и тарифам: перерасчет и возврат переплаты, либо ее зачет в счет будущих платежей, - пояснил юрист Виталий Степанов, представляющий интересы ТСЖ в суде. - Что касается разных подходов к собственникам помещений в многоквартирных зданиях и жильцов частных домов, борьба будет продолжена в вышестоящих инстанциях.