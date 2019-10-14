«Опять пробки!» Улицу Героев Хасана в Перми будут закрывать по выходным

Уже в эти выходные, 19 и 20 октября, на улице Героев Хасана полностью перекроют движение. Но не на всем промежутке дороги, а на участке от улицы Хлебозаводская до въезда в ТЦ «Шоколад». Там начнут строить подземные сети, которые пересекают улицу – хозяйственную канализацию и водопровод.

Полные ограничения движения на этом участке будут введены и в последующие выходные – 26 и 27 октября и 2 и 3 ноября. Как сообщили «Комсомолке» в МКУ «Пермблагоустройство», жители и гости города могут объехать закрытый участок по Восточному обходу и по улице Куйбышева.

В будние дни движение транспорта там меняться не будет. Однако прежние ограничения движения продолжают действовать. До середины ноября открыта лишь одна полоса в сторону центра города и разворотное кольцо в сторону Липовой горы. Здесь переустраивают сети и меняют асфальт. После эта полоса откроется для движения, и работы будут проходить на противоположной стороне улицы.

Изменения коснутся и работы общественного транспорта. Так, коррективы внесут в расписание автобуса № 19.

На участке дороги, где работают подрядчики, установили дополнительные знаки и ограждения, чтобы минимизировать пробки. Также, как рассказали в городской администрации, проходит мониторинг ситуации с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением.

Серьезные изменения движения начались на улице Героев Хасана в начале сентября. Тогда большая часть дороги от улицы Васильева до улицы Хлебозаводская была перекрыта для ремонта, что создало многочасовые пробки. Потом власти ввели новые ограничения - был запрещен поворот налево с улицы Васильева и с Бродовского тракта, чтобы убрать затор на улице Героев Хасана и одновременно по улице Васильева.

Ремонт идет на двух участках - от Бродовского тракта до улицы Васильева по четной стороне улицы и вдоль ТЦ «Шоколад». После реконструкции на Героев Хасана появятся шесть полос движения с разделительной полосой, по три в каждую сторону. Также там построят тротуары и велодорожку. Впервые для Перми там применят технологию «отнесенный поворот», когда машины будут поворачивать до пешеходного перехода. Полностью работы должны закончиться в 2021 году.