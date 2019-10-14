В Прикамье осудили няню, которая «сварила» пенсионера в доме престарелых

-Я даже и предположить не могла, что температура воды могла так измениться, - сказала на суде сотрудница дома престарелых, по чьей вине погиб мужчина

Няню из дома престарелых, которая «сварила» больного в кипятке приговорили к штрафу.

Женщину обвиняли в «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Наталье К. грозило ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Суд решил ограничиться судебным штрафом.

В обычный рабочий день марта этого года, находясь на работе в доме престарелых, Наталья К. должна была помыть тяжелобольного пациента. Перед тем как провести водную процедуру, няня включила в ванну воду и с санитаром пошла за больным. Когда тяжелобольного пациента привезли в ванную, то няня не проверив температуру набежавшей воды, вместе с помощником окунули пациента в воду. Спустя минуту пациент резко покраснел. К. заметила это и, сунув руку в воду обнаружила, что она слишком горячая. Женщина немедленно позвала санитара. Больного достали из ванны и увезли в палату, где медсестры обработали мужчине раны, а затем на карете скорой помощи потерпевшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы, где он, спустя два месяца, скончался. В результате недосмотра, небрежности и халатности сотрудницы дома престарелых, больной получил ожоги 30 процентов тела. По сути, он обварился в кипятке.

Подсудимая рассказала суду, что набирая воду в ванну, она на ощупь отрегулировала необходимую для процедуры температуру воды и ушла за пациентом, а когда вернулась с больным, то даже не могла предположить, что температура воды могла так сильно измениться.

Врач дома престарелых, допрошенный судом как свидетель, заявила, что если бы ожог такой степени получил бы здоровый человек, то летального исходы не было бы. Но учитывая, что больной был парализованным, после инсульта и весьма ослабленным, то не смог выдержать травмы, полученные в ходе экстремальной водной процедуры.

О потерпевшем известно, что это бывший бомж и неоднократно судимый мужчина 1973 года рождения: весь в наколках, на коленях – звезды. Мужчину нашли парализованным на одной из улиц Соликамска. Его родственников найти не удалось. Интересы потерпевшего в суде представляет специалист опеки и попечительства.

Подсудимая признала свою вину по предъявленному ей обвинению, но частично.

– По ее мнению, экспертиза, проведенная в ходе следствия, была проведена не в полном объеме и, на ее взгляд, нет достаточных оснований полагать, что смерть пациента наступила в результате ее неосторожных действий, – сообщил гособвинитель Александр Арбузов.

Суд, основываясь на свидетельские показания материалы уголовного дела, принял решение вынести подсудимой наказание не связанное с лишением свободы, назначив виновной судебный штраф.