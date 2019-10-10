"Думали, у сына просто зрение упало, оказалось - рак". 11-летний мальчик борется с онкологией

- Олег ведет борьбу с болезнью уже 10 лет, и ему снова нужна наша помощь, - рассказывают в пресс-службе фонда "Берегиня".

Олег - очень умный парень, он разбирается в компьютерах и считает большие цифры в уме. А еще мальчик обожает свою сестренку - они неразлучны. Но скоро им придется ненадолго расстаться, потому что Олегу нужно сделать МРТ. У него опухоль головного мозга.

Когда Олегу было полтора годика, родители заметили, что у мальчика снизилась острота зрения. При обследовании было обнаружено объемное образование. Врачи поставили диагноз - опухоль головного мозга.

- После долгого лечения Олег несколько лет находился в ремиссии, но при прохождении очередного обследования врачи обнаружили, что опухоль вновь активизировалась, - говорят в фонде. - Год назад мальчик получил протонную терапию, но тех улучшений, на которые надеялись все, не обнаружилось.

Чтобы понять, как дальше лечиться, Олегу рекомендовано пройти МРТ в институте мозга в Санкт-Петербурге.

- Обследование пройдет по программе ОМС, но траты на дорогу и проживание ложатся на плечи семьи, - говорят в фонде. - Средств у семьи недостаточно, чтобы все это оплатить. По подсчетам, Олегу с мамой нужно около 30 тысяч рублей на проезд и проживание.

Если вы хотите помочь Олегу, сделать это можно на сайте фонда.