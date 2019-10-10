«Мы сходим с ума от беспокойства». У пермской семьи при загадочных обстоятельствах пропали две породистые собаки

Две сибирских хаски, Уна и Ермак, пропали месяц назад, 9 сентября в Кондратово.

- Собаки ездовые, им надо бегать, - рассказывает их хозяйка Полина Толстикова. - Мы с ними гуляли в полях. Уже возвращались к машине, папа открыл багажник, чтобы они запрыгнули внутрь. Но Уна вдруг бросилась бежать. А Ермак - за ней, он всегда за Уняшей бегает хвостиком.

Ермаку пошел второй год.

И с тех пор собаки пропали. Бывало и ранее, что хаски, которым надо много двигаться, убегали, чтобы порезвиться в свое удовольствие.

- Но первый раз их так долго нет дома, мы сходим с ума от беспокойства, ищем их день и ночь, - говорит Полина. Она разместила объявление о пропаже собак в соцсетях, но пока безрезультатно. – У нас в полях обычно много собачников гуляет, когда Уна с Ермаком убегали, их при этом всегда кто-то видел. А в этот раз – никто.

Наверно, больше всех сейчас переживает 5-летний сын Полины Захар. Захар и Уна появились на свет примерно в одно время, они с самых пеленок вместе. И собаки всегда охраняли мальчика.

Полина и ее семья подозревают, что собак кто-то специально увез.

- Может быть, они убежали куда-нибудь в сторону леса, и их поймали, когда они уже выдохлись, устали, есть захотели, - считают хозяева собак. - А так-то бы они не подошли, не дались чужим людям.

Красивые, породистые хаски могли заинтересовать любителей собак. Возможно, кто-то понадеялся получить от них щенков дл будущей продажи. Тем более Уна – чисто белая, это очень редкий окрас для хаски. Возможно, именно поэтому она привлекла внимание похитителей. Тем более, собаки были ухоженными, упитанными – явно не бродячие, а домашние. Вот только Уна и Ермак – это мама и сын, их нельзя вязать – могут родиться щенки-уродцы, а сами собаки будут считаться бракованными.

- Я очень прошу помочь нам найти Уняшу и Ермака, - говорит Полина. – Обратите внимание, если у ваших соседей вдруг появились хаски, - находясь не у себя дома, они должны очень громко выть или лаять. Мы гарантируем вознаграждение тем, кто найдет наших питомцев. Это не просто собаки, для нас они члены семьи. Если вдруг вы боитесь признаться в том, что у вас наши собаки, пожалуйста, просто отпустите их в Кондратово. Они знают дорогу домой, они сами прибегут. Мы очень любим и ждем их и не теряем надежды найти.