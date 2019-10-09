В «Транснефть-Прикамье» прокомментировали информацию о ремонте участка трассы Пермь-Екатеринбург

В СМИ появилась информация о том, что дорожники подали иск в отношении АО «Транснефть - Прикамье» в связи с ремонтом участка трассы Пермь-Екатеринбург. Заявитель требует обеспечить доступ к нефтепроводу, который находится на участке автодороги.

- Участие АО «Транснефть – Прикамье» в работах, связанных с реконструкцией автодороги Пермь-Екатеринбург, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, - сообщили в компании. - Еще 24 июня на совещании между представителями «Росавтодора» и «Транснефти» был подготовлен проект соглашения. Но потом мы получили уведомление об отказе подписания «Уралуправтодором» соглашения. Они решили проводить реконструкцию трубопроводов собственными силами.

В настоящее время в адрес «Уралуправтодора» еще раз направлено для рассмотрения и подписания соглашение о реконструкции участков магистральных нефтепроводов силами ФКУ с последующей передачей результата выполненных работ «Транснефть – Прикамье».