«Ты мне изменяешь!» Охранник из Пермского края облил спиртом и сжег свою жену

- Девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, - прозвучал приговор 42-летнему охраннику из Октябрьского района.

Шокирующая история произошла в одном из частных домов Октябрьского в мае. 42-летний охранник облили спиртом и заживо сжег свою 35-летнюю супругу. Конфликт между мужчиной и женщиной произошел во время вечернего застолья.

У пары росло трое совместных детей. Не так давно и отца, и мать лишили родительских прав за аморальное поведение и постоянные пьянки. Дети передали в опекаемые семьи и лишившиеся малышей родители уже который день заливали свое горе.

Вот и в тот роковой вечер они вновь пили. В качестве алкогольного напитка на столе стояли дешевые «фуфырики» со спиртом, купленные в магазине. Обычно они их разводили водой и пили. Слово за слово, супруг вспомнил, что на днях его жена кокетливо разговаривала с их общим знакомым. Мужчину обуяла ревность.

Не найдя других аргументов, он схватил неразведенную бутылочку со спиртом, облил жену и чиркнул зажигалкой. В мгновение ока женщину объяло пламя. От ужаса и боли она упала и начала кататься по полу. Испугавшийся муж, поняв, что натворил, начал тушить жену, накинув на нее покрывало. Потом на следствии он будет говорить, что тушить жену начал, так как испугался пожара. На суде он изменил свои показания, объясняя, что переживал за здоровье жены.

После пережитого женщина не стала обращаться к медикам. Она просто легла спать. Проснулась утром от нечеловеческой боли, но вновь не стала звонить в «скорую», а затушила боль очередной порцией спиртного. А к обеду она умерла.

- Во время следствия обвиняемый раскаивался в содеянном, но до последнего считал, что жена умерла не от термических ожогов, а от плохого здоровья, - рассказал «КП-Пермь» и.о. руководителя Октябрьского МРСО СУ СКР по Пермскому краю Андрей Иванов. – Суд признал его виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Приговор – девять лет колонии строгого режима.