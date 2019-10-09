Пермяки беднее москвичей на 56 тысяч рублей

Сколько зарабатывают в городах России? Таким вопросом задалось агентство РИА Рейтинг и провело исследование среднемесячных зарплат граждан нашей страны в разных ее уголках. В основу легла статистика Росстата в первой половине 2019 года.

В список попали сто крупных городов – столицы субъектов РФ и не только. Разброс доходов россиян – от нескольких десятков до сотни тысяч рублей. В самых «богатых» городах уровень зарплат ощущается даже несмотря на высокие цены. В среднем жители крупного российского города зарабатывают в два раза больше, чем им нужно на минимальные ежемесячные потребительские расходы. А это продукты питания, одежда, промтовары, техника, расходы на транспорт и отдых, оплата коммунальных и других услуг.

Рейтинг составлен исходя из соотношения среднемесячной зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора. Самая большая зарплата с поправкой на местные цены, без сомнения, в Москве - 96,9 тысяч рублей. Жители столицы могут купить 3,83 фиксированных набора товаров и услуг.

Недалеко ушел Южно-Сахалинск – на зарплату в 90,6 тысяч рублей там доступно 3,81 стандартных набора. Третье, четвертое и пятое места занимают северные города, расположенные в двух соседних нефтегазовых регионах, – Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Наиболее дорогими городами с самыми высокими ценами стали Петропавловск-Камчатский, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск. Москва в этом списке лишь шестая, а Южно-Сахалинск – седьмой.

Хорошие зарплаты отмечаются во всех городах с населением свыше миллиона жителей. Богатым городом стал и Санкт-Петербург, где получают 63,8 тысяч.

Пермь заняла 46 место. Жители нашего города зарабатывают в среднем 40,5 тысяч рублей в месяц и могут купить на них 2,07 стандартных потребительских набора.

Екатеринбург – на 26 месте, там получают 46,2 тысяч рублей, что равняется 2,28 потребительским наборам.

В нижней части рейтинга расположились в основном южные города, например, Майкоп, Грозный, Астрахань, Нальчик и другие. Зарплата жителей Севастополя составила 32,5 тысячи рублей, Симферополя - 33,9 тысячи.

Самое низкое соотношение доходов и потребительского набора - 1,36 - зафиксировано в Шахтах Ростовской области. Среднемесячная зарплата там - 26,6 тысяч рублей. Низкая потребительская способность также в Черкесске и Элисте.