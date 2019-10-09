2019-10-09T13:49:10+03:00
Общество

Пермяки беднее москвичей на 56 тысяч рублей

И на 8 тысяч богаче жителей Севастополя
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Средняя зарплата - это как средняя температура по больнице.Средняя зарплата - это как средняя температура по больнице.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сколько зарабатывают в городах России? Таким вопросом задалось агентство РИА Рейтинг и провело исследование среднемесячных зарплат граждан нашей страны в разных ее уголках. В основу легла статистика Росстата в первой половине 2019 года.

В список попали сто крупных городов – столицы субъектов РФ и не только. Разброс доходов россиян – от нескольких десятков до сотни тысяч рублей. В самых «богатых» городах уровень зарплат ощущается даже несмотря на высокие цены. В среднем жители крупного российского города зарабатывают в два раза больше, чем им нужно на минимальные ежемесячные потребительские расходы. А это продукты питания, одежда, промтовары, техника, расходы на транспорт и отдых, оплата коммунальных и других услуг.

Рейтинг составлен исходя из соотношения среднемесячной зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора. Самая большая зарплата с поправкой на местные цены, без сомнения, в Москве - 96,9 тысяч рублей. Жители столицы могут купить 3,83 фиксированных набора товаров и услуг.

Недалеко ушел Южно-Сахалинск – на зарплату в 90,6 тысяч рублей там доступно 3,81 стандартных набора. Третье, четвертое и пятое места занимают северные города, расположенные в двух соседних нефтегазовых регионах, – Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Наиболее дорогими городами с самыми высокими ценами стали Петропавловск-Камчатский, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск. Москва в этом списке лишь шестая, а Южно-Сахалинск – седьмой.

Хорошие зарплаты отмечаются во всех городах с населением свыше миллиона жителей. Богатым городом стал и Санкт-Петербург, где получают 63,8 тысяч.

Пермь заняла 46 место. Жители нашего города зарабатывают в среднем 40,5 тысяч рублей в месяц и могут купить на них 2,07 стандартных потребительских набора.

Екатеринбург – на 26 месте, там получают 46,2 тысяч рублей, что равняется 2,28 потребительским наборам.

В нижней части рейтинга расположились в основном южные города, например, Майкоп, Грозный, Астрахань, Нальчик и другие. Зарплата жителей Севастополя составила 32,5 тысячи рублей, Симферополя - 33,9 тысячи.

Самое низкое соотношение доходов и потребительского набора - 1,36 - зафиксировано в Шахтах Ростовской области. Среднемесячная зарплата там - 26,6 тысяч рублей. Низкая потребительская способность также в Черкесске и Элисте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания
Администрация Перми утвердила проект планировки города
В Перми дети нарисовали трамвай будущего
В Прикамье прокуратура нашла нарушения прав дольщиков
В Перми могут дважды поменяться цены на билеты в транспорте
В Прикамье работодатель выплатил зарплату сотруднику грузовиком
В Пермском крае запустят 15 новых автобусных маршрутов
На «Азоте» проложен новый водовод питьевой воды
В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске
В конце октября в Перми временно отключат цифровое телевидение
В Пермском крае вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия»
В Прикамье женщина избила сожителя кочергой
В «Транснефть-Прикамье» прокомментировали информацию о ремонте участка трассы Пермь-Екатеринбург
В многоэтажке в центре Перми загорелся балкон
Пермские следователи проверят обстоятельства смерти оператора погрузчика
В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты
Пермские общественники проверили психиатрическую больницу