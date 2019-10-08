Возле Центрального рынка в Перми сносят киоски: зачем и почему

Ряды ободранных киосков на улице Пушкина напротив Центрального рынка поредели. В их плотной череде появились пустые места, засыпанные битым кирпичом и строительным мусором. Городские власти начали расчищать место, чтобы расширить транспортную развязку у рынка. Последние киоски снесут к 2022 году, когда у их владельцев завершатся договоры аренды.

Расширить развязку

Через площадь Центрального рынка ходит несколько городских и междугородних автобусных маршрутов, там всегда плотный поток автомобилей. Расширять развязку надо, в администрации говорят об этом уже несколько лет. И даже главная дорожная стройка - реконструкция улицы Революции - зависит от этих планов.

Мы пережили пробки, возникшие из-за перекрытия улицы Революции от Компроса до Сибирской. Смирились с переносом автобусных маршрутов после закрытия участка от Куйбышева до Компроса. Но закрытие движения на участке от улицы Куйбышева до рынка просто парализует центр города.

Пермяки о "перезагрузке" подземного перехода у Центрального рынка 00:00 00:00

- Поэтому, прежде чем приступить к реконструкции улицы Революции на участке от Куйбышева до рынка и самой рыночной площади, необходимо продлить улицу Крисанова до шоссе Космонавтов и связать ее с улицей Карпинского, а также реконструировать улицу Плеханова, - рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. - И на строительно-монтажные работы на участке Революции от ЦКР мы сможем выйти только тогда, когда за счет новых связей появится возможность объехать рынок.

Эти работы запланированы на 2021 - 2023 годы. После этого и начнется строительство развязки, которая захватит не только рыночную площадь и улицу Революции, но и территорию инфекционной больницы, а также землю вдоль шоссе Космонавтов в сторону «Гачи».

Напомним, что при строительстве нового вокзала на Перми II планируется перенести туда же и автовокзал. Это позволит уменьшить количество автобусов возле рынка и даст возможность для дальнейшего расширения улицы Революции.

Темнота подземного перехода

На этой неделе после долгой судебной тяжбы между мэрией и собственниками снесли также павильоны в подземном переходе у рынка - как несоответствующие новым правилам торговли.

Но в результате сейчас в переходе - кромешная тьма, мусор и противный запах. После демонтажа павильонов убирать и освещать общественное пространство, похоже, стало некому. И идти по этому переходу в темноте - удовольствие сомнительное.

Место возле перехода давно было облюбовано наперсточниками.

Конечно, застрявшие в 90-х годах наперсточники и скупщики краденых телефонов не украшали подземный переход, но кто придет им на смену? Местные предприниматели, пострадавшие от демонтажа, в анонимных разговорах жаловались: мол, придут москвичи и установят свои правила.

Но так ли плохи эти правила? Московские переходы напоминают цивилизованные торговые центры. Хуже будет, если не придет никто, и переход у ЦКР постигнет судьба такого же объекта в Рабочем поселке…

ЗАЦЕПИЛО

Чемодан без ручки

Подземный переход у Центрального рынка - наверное, одно из последних прибежищ 90-х - был для властей что-то вроде чемодана без ручки. И выбросить жалко, и тащить тяжело.

Но есть ли у нас четкое видение того, как дальше будет развиваться переход? Убрать-то всегда недолго, а вот создать…

Не призываю «размахивать шашкой» и кричать «караул». Да, с эпохой 90-х нужно прощаться. Может, у кого-то и теплеет на сердце при виде всех этих наперсточников, несчастных котиков, которым ищут дом, и ремесленников, делающих копии ключей. Возможно. Но, наверное, это не повод для того, чтобы общественному пространству не развиваться дальше. Вопрос только в том, каким оно, это развитие будет…

Кстати, 90-е никуда с территории, прилегающей к рынку, и не ушли. Пестрые ларьки, стенды с кроссовками торговой марки «все по семьсот» по-прежнему украшают ее. По-прежнему скучают скупщики золотишка, уверяющие, что они мирные пенсионеры, покупающие лом золота себе в убыток.

Все это и есть «90-е в голове», с которыми мы все проститься не можем. Психологи давно заметили: чем старше человек становится, тем больше он склонен идеализировать прошлое. И уже с легкой ностальгией вспоминает тех же наперсточников…

Может, стоило оставить на память потомкам пять квадратных метров ( не больше) настоящих торговых рядов из 90-х? Туда же и наперсточника, и скупленные телефоны и все, что так хочется оставить в прошлом. А дальше – жить. Просто жить. Сегодня и сейчас.

СТРИТ-ТОК

«Киоски надо вернуть, но в облагороженном виде»

Мы спросили пермяков, будут ли они скучать по рынку образца 90-х?

Ольга, 35 лет, служащая:

- Никогда даже не смотрела в сторону этих киосков. Пользы от них для себя не вижу. Там продается товар низкого качества, и я бы все равно ничего не купила. Пускай здесь просто будут стены и чистота.

Павел, 40 лет, водитель:

- Конечно, буду. Было красиво, удобно. Недорого можно было отремонтировать телефоны, аксессуары купить. Просто бы обновили все киоски, сделали их в одном стиле и вернули обратно.

Екатерина, 37 лет, медсестра:

- Буду скучать по удобству и доступности. Вот сейчас бегу: две минуты и очки купила. То есть здесь очень быстро можно было купить дешевую мелочевку. В общем, мне удобно было. Повторюсь, жаль…

Василий, 25 лет, студент:

- Нет, скучать не буду. У нас и так достаточно торговых точек. И сам рынок никуда не делся.

Олеся, 30 лет, продавец:

- Как теперь здесь люди ходить будут? Хотя бы лампочки оставили… Здесь уже бомжи ночуют, а что дальше будет? Общественный туалет? Была торговля - был и порядок!