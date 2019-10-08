В Пермь привезут ризу Пресвятой Богородицы и частицу мощей Святителя Луки

На этой неделе в Пермь привезут великие православные святыни. Это ковчег с частицей честной ризы Пресвятой Богородицы и ковчег с частицей мощей Святителя Луки Крымского.

Верующие пермяки смогут поклониться им в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который построен в память о погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он находится недалеко от места трагедии, на улице Лодыгина, 40А.

- Святыни будут принесены 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, - рассказал настоятель храма иеромонах Илия (Володин). – Их доставят в Пермь из Свято-Никольского мужского монастыря, что в городе Ухте (Республика Коми).

Риза Богородицы (или хитон Богородицы) - это одежда, принадлежавшая Божией Матери. В честь этой реликвии даже установлен праздник - 15 июля верующие отмечают «Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне».

По преданию, ризу обнаружили в Назарете два брата, византийские аристократы, которые совершали паломничество к палестинским святыням. Остановившись на ночлег в доме пожилой еврейки, они узнали о священной реликвии, исцеляющей от всех болезней. Братья подменили ризу и увезли ее в Константинополь.

- Пресвятой Богородице молятся обо всем, - говорит отец Илия. - Просят об избавлении от тяжелых болезней, обращаются за помощью в семейных делах. Главное, молитва должна быть с верой. Помогают не мощи, а Бог.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник.

- Святителю Луке молятся об исцелении от болезней, в том числе – от онкологии, - продолжает отец Илия. - Ежедневно тысячи людей приходят к раке с мощами Святителя в Симферополе и получают исцеление.

Расписание богослужений

Святыня будет находиться в Перми с 14 октября до 12 ноября.

Ежедневно в храме будут совершаться богослужения - в 9.00 и 17.00.