2019-10-08T14:07:46+03:00
Общество

В Пермь привезут ризу Пресвятой Богородицы и частицу мощей Святителя Луки

Святыням можно поклониться в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Фото: Свято-Никольский мужской монастырь.Фото: Свято-Никольский мужской монастырь.
Изменить размер текста:

На этой неделе в Пермь привезут великие православные святыни. Это ковчег с частицей честной ризы Пресвятой Богородицы и ковчег с частицей мощей Святителя Луки Крымского.

Верующие пермяки смогут поклониться им в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который построен в память о погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он находится недалеко от места трагедии, на улице Лодыгина, 40А.

- Святыни будут принесены 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, - рассказал настоятель храма иеромонах Илия (Володин). – Их доставят в Пермь из Свято-Никольского мужского монастыря, что в городе Ухте (Республика Коми).

Риза Богородицы (или хитон Богородицы) - это одежда, принадлежавшая Божией Матери. В честь этой реликвии даже установлен праздник - 15 июля верующие отмечают «Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне».

По преданию, ризу обнаружили в Назарете два брата, византийские аристократы, которые совершали паломничество к палестинским святыням. Остановившись на ночлег в доме пожилой еврейки, они узнали о священной реликвии, исцеляющей от всех болезней. Братья подменили ризу и увезли ее в Константинополь.

- Пресвятой Богородице молятся обо всем, - говорит отец Илия. - Просят об избавлении от тяжелых болезней, обращаются за помощью в семейных делах. Главное, молитва должна быть с верой. Помогают не мощи, а Бог.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник.

- Святителю Луке молятся об исцелении от болезней, в том числе – от онкологии, - продолжает отец Илия. - Ежедневно тысячи людей приходят к раке с мощами Святителя в Симферополе и получают исцеление.

Расписание богослужений

Святыня будет находиться в Перми с 14 октября до 12 ноября.

Ежедневно в храме будут совершаться богослужения - в 9.00 и 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Пожалуйста, помогите". В Перми ищут доноров крови для женщины с онкологией
«Ушел совсем голым». В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина
"Била и держала голодом". Пермячка несколько месяцев истязала четверых детей
"И давно они там?". Пермяки в шоке от камер видеонаблюдения в туалете торгового центра
В Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину, который ушел из дома в одних трусах
«Жался в угол от страха». В подъезде многоэтажки в Прикамье нашли енота
В Прикамье на трассе погиб 61-летний мужчина
В Перми у оперного театра установили новые светильники
За первую неделю октября на дорогах Прикамья погибли три лося
В Перми полиция ищет пострадавших от рук мошенников
За четыре дня стенд Пермского края на газовом форуме посетило более 6 тысяч человек
В Перми начинает работать новый оператор такси
В рамках фестиваля «POST ФАКТ» Театр-Театр приготовил инсталляции и перфоманс
В Перми осудят жителя Приморского края за мошенничество
В Пермском крае ищут тело утонувшего рыбака
Пермяков просят оценить доступность и безопасность подходов к школам города
В Перми упавшая машина раздавила оператора погрузчика
Это была не петарда: стало известно, что могло случиться с пострадавшей от живодеров кошкой
По улицам Перми гулял обнаженный мужчина
В Перми во время тренировки скончался главный врач психиатрической больницы
Глава пермского избиркома Игорь Вагин не смог обжаловать приговор о лишении водительских прав
В Перми с высоты упала 53-летняя женщина
В Перми пенсионерку зажало в дверях автобуса
«Машину размотало по трассе». В Перми разбилась иномарка
В Прикамье легковушка насмерть сбила пешехода