2019-10-08T12:49:54+03:00
Общество

«Комсомолка» и «Маслозавод Нытвенский» посетили детский сад в Закамске

Ребяткам выдали вкусные подарки
Лилия Абибулаева
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Детишек развлекала веселая корова - символ маслозавода «Нытвенский»Детишек развлекала веселая корова - символ маслозавода «Нытвенский»Фото: Василий Вахрин
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«Маслозавод Нытвенский» и «Комсомольская правда - Пермь» провели совместный проект и устроили воспитанникам детского сада №247 в Закамске настоящий праздник.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

В актовом зале детского сада мальчиков и девочек развлекала веселая корова - символ «Маслозавод Нытвенский» . Ее появлению дети были очень рады! Малыши смеялись и охотно играли с коровой. Нарядным ребятишкам не терпелось сфотографироваться с забавной буренкой.

Нарядным ребятишкам не терпелось сфотографироваться с забавной буренкой Фото: Василий Вахрин

Нарядным ребятишкам не терпелось сфотографироваться с забавной буренкойФото: Василий Вахрин

Малышам раздали по детскому журналу от «Комсомольской правды». Несмотря на возраст, ребятки увлеченно читали, рассматривали картинки и даже оживленно обсуждали прочитанное.

Ребята увлеченно рассматривали журнал Фото: Василий Вахрин

Ребята увлеченно рассматривали журналФото: Василий Вахрин

Не обошлось и без полезных сладостей. Каждому воспитаннику садика представители «Маслозавод Нытвенский» выдали по вкусному натуральному йогурту. Этому подарку ребята обрадовались еще больше! Также ребятам подарили шарики с символикой маслозавода.

«Комсолка» и маслозавод «Нытвенский» посетили детский сад в Закамске.

«Маслозавод Нытвенский» - крупнейший комбинат молочной переработки Пермского края, который занимает одно из лидирующих положений в регионе по масштабу переработки молока, и объему изготовления и реализации продукции.

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