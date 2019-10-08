«Комсомолка» и «Маслозавод Нытвенский» посетили детский сад в Закамске

«Маслозавод Нытвенский» и «Комсомольская правда - Пермь» провели совместный проект и устроили воспитанникам детского сада №247 в Закамске настоящий праздник.

В актовом зале детского сада мальчиков и девочек развлекала веселая корова - символ «Маслозавод Нытвенский» . Ее появлению дети были очень рады! Малыши смеялись и охотно играли с коровой. Нарядным ребятишкам не терпелось сфотографироваться с забавной буренкой.

Нарядным ребятишкам не терпелось сфотографироваться с забавной буренкойФото: Василий Вахрин

Малышам раздали по детскому журналу от «Комсомольской правды». Несмотря на возраст, ребятки увлеченно читали, рассматривали картинки и даже оживленно обсуждали прочитанное.

Ребята увлеченно рассматривали журналФото: Василий Вахрин

Не обошлось и без полезных сладостей. Каждому воспитаннику садика представители «Маслозавод Нытвенский» выдали по вкусному натуральному йогурту. Этому подарку ребята обрадовались еще больше! Также ребятам подарили шарики с символикой маслозавода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/736526" frameborder="0"></iframe> «Комсолка» и маслозавод «Нытвенский» посетили детский сад в Закамске.

«Маслозавод Нытвенский» - крупнейший комбинат молочной переработки Пермского края, который занимает одно из лидирующих положений в регионе по масштабу переработки молока, и объему изготовления и реализации продукции.