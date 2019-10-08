Дочь Юрия Гагарина привезет в Пермь драгоценную посуду и оружие русских царей

Парадное оружие рынд - телохранителей и оруженосцев русских царей, пищаль и кремневые пистолеты, братина – чаша для питья – царя Михаила Федоровича, серебряные ковши с изображениями двуглавого орла, иконы Симона Ушакова – это только малая часть тех сокровищ, что привезут в Пермь на следующей неделе. Уникальные экспонаты из собрания Музеев Московского Кремля будут показаны на выставке «Шедевры кремлевских мастерских», которая откроется в Пермской художественной галерее.

Драгоценная братина царя Михаила Федоровича

Попасть на экскурсию в Оружейную палату Кремля не так-то просто – количество посетителей, которые могут находиться там одновременно, ограничено, да и билеты стоят по 1000 рублей. Не говоря уже о том, что находится этот музей в Москве. Но вот пермякам повезло – мы сможем увидеть эти сокровища у себя дома.

Выставка расскажет о деятельности кремлевских мастерских, охватывающей почти все стороны жизни царского двора. Иконная палата изготавливала иконы и церковные книги. Царицына палата занималась вышивкой «золотом и серебром и шелками, с каменьями и с жемчугом». Драгоценную посуду, церковную утварь и оклады икон изготавливали в Серебряной и Золотой палатах, где работали мастера-ювелиры различных специальностей.

В Оружейной палате изготавливали и хранили оружие. На пермской выставке будут представлены сабля, палаш, кончар, карабин, пищаль и пистолеты, являющиеся выдающимися памятниками русского парадного клинкового и огнестрельного оружия. В царствование Михаила Федоровича был изготовлен посольский топор, служивший парадным оружием рынд – телохранителей и оруженосцев русских царей. Особое место в придворном церемониале того времени занимал саадак – комплект вооружения лучника, состоящий из налуча для лука и колчана для стрел.

В Оружейной палате изготавливали и хранили оружие.

Всего на выставке будут представлены 63 экспоната, изготовленных в XVII веке.

На открытие «Шедевров кремлевских мастерских» в Пермь приедет директор Музеев Московского Кремля - Елена Юрьевна Гагарина, дочь первого космонавта, одна из организаторов выставки.