2019-10-07T12:02:36+03:00
Общество

Вакансии охранника в Перми: куда можно устроиться на работу

Публикуем свежие вакансии охранника в Перми - 2019
Дарья СТРУЕВА
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Чаще всего оплата работы охранника зависит от выработки часов.Чаще всего оплата работы охранника зависит от выработки часов.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Одна из востребованных вакансий в Пермивакансия охранника. Мы сделали подбор горячих вакансий охранников в Перми в октябре 2019 года с популярных сайтов по поиску работы.

Основные требования, которые выдвигает работодатель к соискателям вакансии охранника – аккуратность, внимательность, доброжелательность и ответственное отношение к работе. Чаще всего оплата работы охранника зависит от выработки часов. Если соискатель вакансии охранника имеет удостоверение частного охранника, водительское удостоверение и опыт работы в ЧОП или МВД, то он может рассчитывать на более высокую заработную плату.

В октябре 2019 года в Перми требуются охранники в гостиничные комплексы, магазины, управляющие компании, охранные предприятия, стоянки и парковки.

1.Охранник на постоянной основе и на подработку. 28 000. Сменный график, опыт работы не имеет значения. ООО ЧОО «Сибирь-М» т. 8 922 354 25 32.

2.Охранники, вахтеры. 50 рублей час. График работы: полный день; Опыт работы: не имеет значения Объекты - офисные здания, стройки, ТСЖ, парковка, стоянка, производственные базы. Индустриальный район, Свердловский район, Центр города, Запруд, Нижние муллы, Култаево. Зарплата стабильная. т. 8 952 656 65 86.

3.Охранник на ночную парковку в Индустриальном районе. 500 руб. смена. График работы: сменный; Опыт работы: не имеет значения. Обязанности: парковка, ночное наблюдение за сохранностью автомобилей, ведение журнала с записью, прием денежных средств, подробности при собеседовании.

Условия: работа в теплом помещении, со сменным графиком, оплата каждую смену. т. 8 952 336 86 40.

4.Водитель и сотрудник охраны в ГБР. Заработная плата – 25 000. Официальное трудоустройство, зарплата вовремя, удобный график. Наличие удостоверения и опыта работы приветствуется. Возможность развития и роста по карьерной лестнице. Агентство охраны НикСон т. 290 90 48.

5.Охранник в охранное предприятие «Гесар-Урал» для работы в Перми, Березниках, Соликамске, Краснокамске. Официальное трудоустройство;

-з/п от 42000 (вахта Соликамск, Березники); Пермь, Краснокамск - з/п договорная (работа по графику); полный соц. пакет; карьерный рост.

Требования: наличие удостоверения частного охранника.

Обязанности: Охрана промышленных предприятий, контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы; т. 8 919 478 76 05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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