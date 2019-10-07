Как правильно выбрать хрусталик при катаракте и не ошибиться?

В современной офтальмологии существует множество различных видов искусственных хрусталиков. Так, офтальмологическая клиника «Три-З» предлагает своим пациентам на выбор более 50 видов линз. Каждая из них обладает своими индивидуальными свойствами и в соответствии с ними дает определенный результат. В одном случае вы сможете видеть только на дальнем или ближнем расстоянии и будете продолжать использовать очки для нескорректированной зоны. В другом – полностью избавитесь от очков и получите максимально возможный результат. В третьем – забудете не только о катаракте, но и об астигматизме. При этом все хрусталики различаются по материалу, форме, оптическим и физическим свойствам, производителю и стоимости.

Каждый хрусталик обладает рядом свойств (оптических и физических), а их совокупность образует различные виды искусственных линз. Поэтому, опираясь на оптические характеристики, мы можем сразу выделить несколько основных видов хрусталиков: асферические, сферические, монофокальные, мультифокальные и торические.

Асферические линзы – одни из самых современных на сегодняшний день среди видов искусственных хрусталиков, которые дают не только высокую остроту зрения, но и качественную контрастность и яркость изображения. Суть их работы заключается в том, что все лучи преломляются с одинаковой силой в центре и по краям хрусталика, а это значит, что четким будет как центральное, так и периферическое зрение. При этом сферические линзы позволяют четко и без искажений видеть предметы только в центральной части и могут искривлять пространство вокруг нее. Дополнительным бонусом асферических линз, особенно важным для автолюбителей, станет минимизация вероятности ослепления и появления засветов в темное время суток, например, от фар встречных машин

Фото предоставлено клиникой

С качеством полученного зрения мы разобрались, а теперь обратим внимание на каких расстояниях хрусталики позволяют человеку видеть без очков. Так, мультифокальные линзы имитируют работу естественного хрусталика и дают качественное зрение на всех расстояниях: ближнем, среднем и дальнем. А все благодаря тому, что оптика такой линзы более сложная и имеет нескольких зон, каждая из которых корректирует свою область. Соответственно, именно мультифокальные хрусталики могут подарить возможность полностью избавиться от очков. В то же время монофокальная линза фокусируется только на одной зоне – вблизи или вдали.

Какое расстояние выбрать лично вам, можно обсудить с офтальмохирургом. Как вы догадываетесь, с такой линзой зрение на остальные зонах придется корректировать с помощью очков. Здесь хотелось бы отметим, что сначала процедура по устранению катаракты проводится на одном глазу, а через некоторое время на втором. И тут есть одно важное условие - во второй глаз рекомендуется ставить линзу именно того вида, который использовался в предыдущей операции. Поэтому важно сразу решить хотите вы продолжать пользоваться очками или нет – выбрать монофокальный или мультифокальный хрусталик.

Фото предоставлено клиникой

Для тех, у кого есть астигматизм, будет приятно узнать о торическом хрусталике. Данный вид может избавить вас от катаракты, одновременно устранив необходимость носить астигматические очки. Для этого в линзу встроен специальный цилиндр, которая исправляет эффект «кривого зеркала» и позволяет скорректировать астигматизм.

Последним оптическим свойством рассмотрим желтый светофильтр. Он предохраняет глаза от воздействия различных негативных излучений. У природного хрусталика с возрастом образуется свой естественный фильтр, а у бесцветной искусственной линзы такой защитной функции нет. Именно поэтому хрусталики нового поколения в своем большинстве имеют светофильтры, которые оберегают сетчатку от вредной для глаз части спектра и могут снижать риск развития возрастных заболеваний сетчатки.

Свойства физические

Физические свойства искусственных линз добавляют линейке хрусталиков еще большего разнообразия. Например, они могут быть жесткими или мягкими. В клинике «Три-З» офтальмологи используют только мягкие линзы. Это связано с тем, что техника современных операций основана на малоинвазивных принципах. Так, благодаря своей пластичности, мягкий хрусталик может быть помещен внутрь глаза через самогерметизирующееся микроотверстие, что минимизирует риск развития осложнений и снижает срок восстановления после процедуры. А вот для имплантации негнущейся жесткой линзы необходим будет большой разрез, который потребует наложения швов.

Материалы для изготовления современных линз тоже могут отличаться, но основой для них в большинстве случаев является специальный синтетический полимер – акрил. Именно его каждый производитель пытается усовершенствовать и получить свой уникальный материал: у американской компании Alcon – это AcrySof (Акрисоф), у немецкого бренда Oculentis – HydroSmart (гидросмарт) и т.д.

В офтальмологической клинике «Три-З» используются искусственные хрусталики только известных мировых производителей: Alcon (США), Oculentis (Германия), CARL ZEISSE (Германия), EYEOL UK LIMITED (Англия), Care Group (Индия), HOYA (Япония) и т.д. Отметим, что некоторые компании переносят свое производство в другие страны, например, азиатские. Для этого они разрабатывают модель и материал искусственной линзы, механику ее изготовления и предоставляют для этого процесса оборудование в страну производства, тщательно контролируя качество полученной продукции. В какой стране была сделана линза, вы сможете узнать у хирурга и посмотреть на упаковке.

Акрил в свою очередь может быть гидрофобным или гидрофильным. Гидрофобные линзы прочные и упругие, имеют довольно низкое содержание воды, отталкивая ее при взаимодействии. Материал разработан специально для искусственных хрусталиков, поэтому хорошо приживается в глазу. Гидрофильные линзы довольно сильно похожи с гидрофобными, но имеют более нежную структуру (гидрогель) и, соответственно, сниженную прочность. Что не мешает им на отлично справляться со своими прямыми обязанностями и корректировать зрение при катаракте. При этом материал был изначально разработан для мягких контактных линз, возможно именно поэтому хрусталик имеет такую мягкость. Главной его особенностью можно считать «дружбу» с водой, так как линза содержит большое количество влаги.

Также хрусталики могут различаться не только по материалу, но и по дизайну края. Край линзы может быть квадратным или круглым. Так, квадратный край представляет собой физическое препятствие, которое может тормозить движение клеток на заднюю капсулу хрусталика, потому что имеет с ней постоянный контакт. Последние исследования показали, что это снижает вероятность образования вторичной катаракты*. В то же время круглый край вызывает не столь резкий капсульный изгиб, поэтому не имеет данного преимущества.

Выбор линзы с врачом

Мы познакомили вас с основными свойствами искусственных хрусталиков, как вы видите их большое разнообразие, но не стоит этого пугаться. Принять окончательное решение о выборе линзы вам поможет лечащий врач, при этом он будет учитывать ваш диагноз, образ жизни и индивидуальные требования к качеству зрения после операции. А мы в свою очередь гарантируем, что имплантируемая линза будет изготовлена из качественного материала и останется прозрачной на протяжении всего периода использования.

Хирургия катаракты за 1 день

От хорошего зрения вас отделяет всего несколько шагов: диагностика зрения, подбор искусственного хрусталика, сдача предоперационных анализов и замена помутневшего хрусталика. При этом в клинике «Три-З» полную подготовку и саму процедуру возможно провести всего за один день. А собственный банк клиники позволяет получить необходимый хрусталик непосредственно в день операции без предварительного заказа. Отметим, что для пенсионеров у нас действует постоянная социальная скидка 10% на диагностику зрения. Записаться на прием можно по телефону 8 (342) 273 01 97

*Фокин В.П., Борискина Л.Н., Исакова И.А., Джаши Б.Г., Балалин С.В. «Анализ частоты развития вторичной катаракты в зависимости от характеристик, имплантируемых ИОЛ» (X Международная научно-практическая конференция «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2009»).

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