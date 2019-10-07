2019-10-07T16:02:50+03:00
Общество

«Сотрудничество, в котором побеждают все: и энергетики, и жители муниципалитетов Пермского края»

В эфире радио «Комсомольская правда»-Пермь» поговорили о начале реализации энергосервисного контракта в Соликамске
Александр ЛИСИН
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь компании «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» о начале реализации энергосервисного контракта в Соликамске.

- О чем идет речь в энергосервисном контракте «Пермэнергосбыта» и администрации Соликамска?

«Уже в новогоднюю ночь жители Соликамска смогут по достоинству оценить новое освещение

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- Был заключен контракт, согласно которому в течение 60 дней наша компания совместно с подрядчиками заменит в Соликамске порядка 3700 уличных светильников и установит оборудование для управления системами освещения по системе «Умный город». Реконструкция проводится в рамках энергосервисного контракта, базовый критерий оценки эффективности которого - размер экономии электроэнергии, который будет получен по завершении проекта. Согласно контракту, потребление сократиться на 65%. За счет этой «дельты» мы в течение шести лет компенсируем свои капвложения. То есть бюджет напрямую фактически ничего не потратит на реконструкцию. При этом «Пермэнергосбыт» предоставляет гарантию на новое оборудование в течение всего срока действия контракта. Я думаю, что к Новому году мы проект завершим, и уже в новогоднюю ночь жители Соликамска смогут все по достоинству оценить.

- А чем все же интересен проект «Пермэнергосбыту»?

«Энергосервисный контракт позволит муниципалитету сэкономить на электричестве»

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- Может быть, это странно прозвучит из уст представителя сбытовой компании, но это экономия киловатт-часов, точнее - создание системы корректного учета потребления. Ну и, конечно, это новое направление бизнеса. Проект взаимовыгоден как для города, который не тратит напрямую бюджетные деньги, так и для нас - мы выступаем и в качестве подрядчика, и в качестве кредитора. И наша компания готова в дальнейшем такие проекты продвигать и в других городах. Тем более что опыт реализации контрактов на принципах энергосервиса у нас уже есть. Может быть, о нем мало кто знает. Мы модернизируем системы энергоснабжения в муниципальных учреждениях, и это успешный опыт. «Заходим» на школы, больницы, детские сады, видим, что есть большие потери энергопотребления, устанавливаем новое оборудование, системы учета, энергосберегающие лампы, радиаторы отопления и окупаем свои вложения за счет снижения издержек. При этом само учреждение денег никаких не тратит. Обычно договор двух сторон - это некий компромисс, а тут в чистом виде проект формата win-win, от реализации которого выигрывают и заказчик, и подрядчик.

- Возвращаясь к проекту в Соликамске: какая все же экономия получится для муниципалитета?

- Экономия прописана не в рублях, а в киловатт-часах. Так логичнее, так как цены на электроэнергию подвижны. Мы просчитывали, что в ценах 2018 года экономия для бюджета Соликамска составит до 11 миллионов рублей в год, или 65%. И это очень и очень хорошо для муниципальной казны!

«Такая форма сотрудничества выгодна как муниципалитету, так и «Пермэнергосбыту»

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- Получается, что «Пермэнергосбыт», являясь динамичным и современным предприятием, еще и «осовременивает» муниципальное электрохозяйство в крае?

«Экономия для муниципального бюджета Соликамска после реализации проекта будет очень существенной»

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- Это перспективное и интересное направление развития бизнеса, так почему не принять участие в реализации таких проектов? Тем более что для этого у компании есть все возможности. А клиентов - как имеющихся, так и потенциальных - привлекает, наверное, не только качество исполнения обязательств, но и надежность компании, ее репутация на рынке, в бизнес-сообществе. Мы ведь давно перестали быть только поставщиком электроэнергии. «Пермэнергосбыт» последовательно реализует комплекс других бизнес-проектов, от биллинга для компаний ЖКХ до обеспечения теплоснабжения в городах Пермского края - Кунгуре, Очере, в небольшой части Перми.

«Опыт реализации подобных проектов у нашего предприятия уже имеется»

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