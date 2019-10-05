2019-10-05T15:20:15+03:00
Общество

«Почувствуют слабину – плохо дело!» Дрессировщик Артур Багдасаров раскрыл секреты обращения с тиграми

В Пермском цирке для детей провели открытый урок с тиграми
Юрий Кищук
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Тигры - совсем близко.Тигры - совсем близко.Фото: Василий Вахрин
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- С ними только строго и честно нужно вести себя! Почувствуют слабину – плохо дело! - говорит дрессировщик тигров Артур Багдасаров, недавно приехавший в Пермь с новой программой.

В цирк пригласили более 400 детей Фото: Василий Вахрин

В цирк пригласили более 400 детейФото: Василий Вахрин

4 октября в Пермском цирке прошел необыкновенный «открытый урок», учителем на котором был Артур. А гостями – дети, встретившиеся на своем жизненном пути лицом к лицу с страшной болезнью, или же с потерей своих близких, а также те, кто по разным обстоятельствам были лишены родительской заботы и участия и воспитываются в интернатах. Семья Багдасаровых не первый раз проводит подобные благотворительные акции, они стали уже доброй традицией, и многие дети ждут их с нетерпением.

Детей пригласили в цирк не на обычное представление, а на репетицию, во время которой дрессировщики не просто показывали, как они занимаются с тиграми, но и отвечали на вопросы детей.

. Фото: Василий Вахрин

.Фото: Василий Вахрин

Чему же может научить подобный урок? Какие знания получают дети? Ответом на эти вопросы может стать одно слово – «честность»!

- Чувства ребенка никогда нельзя обманывать! Искренняя чистая и не чем несравнимая детская улыбка, появившаяся от соприкосновения с чудом – это то, ради чего выступают артисты цирка, - считает Артур Багдасаров.

На «открытом уроке» он выводит на арену тигров не для того, чтобы показать свой талант укротителя, а чтобы присутствующие дети поверили в себя, поверили в том что обычный любой человек может «договориться о сотрудничестве» даже со страшным диким зверем.

- Любая строгость полезна лишь тогда, когда основана на любви, искренности и честности. Это истина которая действует, как на арене цирка с тиграми, также и в обыденной жизни при воспитании детей, общечеловеческих и рабочих отношениях, -считает Артур.

У каждого тигра - свои повадки Фото: Василий Вахрин

У каждого тигра - свои повадкиФото: Василий Вахрин

Для более 400 детей из Нытвы, Краснокамска и Перми этот «открытый урок» стал одним из самых ярких впечатлений.

- Это здорово! Эмоции бьют через край, - отозвалась об увиденном уроке одна из юных зрителей, Екатерина. - Мы смогли увидеть тигров так близко, узнать о них что-то новое, посмотреть, как тигр меняется с возрастом, узнать, что у каждого - свое лицо, свой окрас, по которому их можно различать. Понять, что тигр не только опасный хищник, но и кот. Также было очень приятно почувствовать себя частью цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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