«Думали, дочка растет тревожной, оказалось рак мозга». Двухлетняя девочка из Перми борется с онкологией

Два года назад после рождения двух сыновей в семье пермяков появилась долгожданная дочка Милана. Первые два месяца своей жизни маленькая принцесса была обычным ребенком.

- Разве что она была чуть более беспокойной, чем старшие дети, - объясняет ее мама. – А в два месяца у Миланы начала расти, а потом деформироваться голова. Мы обращались к врачам, но они не долго не могли поставить диагноз. В полгода у дочери начались приступы.

Тогда врачи проверили девочку на онкологию и поставили ей диагноз: опухоль головного мозга.

А потом была операция в столичной в клинике им. Бурденко и восемь месяцев химиотерапии, которые Милана проходила в Перми.

- Казалось, что все идет по плану, состояние ребенка налаживается, болезнь отступает, - говорят в пермском благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого помогают этой семье. - Но серьезное лечение не прошло бесследно и серьезно повлияло на детский организм. В конце сентября Милану срочно доставили в отделение нейрохирургии. Оценив состояние ребенка, врачи заподозрили гидроцефалию - скопление жидкости в головном мозге. К сожалению, именно гидроцефалия так негативно стала сказываться на здоровье малышки. Сейчас у Миланы временный дренаж, он безусловно помогает, но не настолько насколько хотелось бы. Возможно занесение инфекции из внешней среды, что абсолютно противопоказано при диагнозе девочки.

Чтобы Милана вновь вернулась к любимым детским занятиям, ей необходимо очень срочно приобрести программируемый шунт. Он позволит программировать отток ликвора и нормализовать внутричерепное давление. Сам аппарат - программатор - есть в детской краевой больнице, а вот шунта, который так необходим малышке, нет.

Милана практически всегда находится на руках у мам. Они много занимаются и делают успехи. Мила сидит с поддержкой и даже старается держать голову. Впереди девочку ждет реабилитация в специализированных центрах Москвы и Чайковского, но пока ее задерживает именно эта операция.

Девочке очень нужны силы и энергия, чтобы восстановиться, заниматься и учиться дальше. Шунт уже заказан, поставщик его отправил, вскоре устройство прибудет в Пермь. Чтобы оплатить его, нужно собрать 172 228 рублей. Для этого есть совсем мало времени. Помочь Милане встать на ноги и продолжить борьбу с заболеванием можно здесь.