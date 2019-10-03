Достопримечательности Перми - 2019: куда сходить, что посмотреть

В Перми есть немало мест, куда можно прийти с семьей, чтобы отдохнуть и с пользой провести время. Многие достопримечательности Перми располагают к этому. По этим местам можно устроить познавательную экскурсию, если к вам, к примеру, приехали друзья или знакомые из другого города. Итак, мы собрали самые известные достопримечательности Перми в одном обзоре.

«Пермские ворота»

Пермские ворота у Перми II - художественный проект Николая Полисского, созданный в 2011 году для Пермского музея современного искусства PERMM. Находится у центрального железнодорожного вокзала Перми — Пермь II, в сквере 250-летия Перми («Парке камней»).

ТЮЗ

Пермский театр юного зрителя был основан 4 декабря 1964 года. С ноября 1987 года театр располагается в двухэтажном особняке в стиле модерн, построенном в конце XIX века меценаткой Е. И. Любимовой (архитектор А. Турчевич). До этого, с 1948 по 1981 годы, особняк Любимовой занимал другой пермский театр - Пермский театр драмы, пока Театр драмы не обзавелся своим зданием. В разные годы в труппе театры служили известные артисты Сергей Лабырин, Александр Баткалов, Владимир Шульга, Александр Смирнов, Жанна Кадникова, Светлана Пермякова.

Пермская государственная художественная галерея

Пермская государственная художественная галереяФото: Василий Вахрин

Это региональный художественный музей России. Коллекции составляют около 50 000 произведений изобразительного искусства с древнейших времен до современности, представляющих различные виды искусства. В настоящее время галерея размещена в здании Спасо-Преображенского собора (1793—1832), архитектор Иван Свиязев, являющегося памятником архитектуры XIX века. Это редкий случай, когда здание Кафедрального собора — памятника архитектуры, до сих пор не передано религиозной организации в процессе «реституции». Высота шпиля картинной галереи равна 73 метра, включая крест на ее верху. В декабре 2011 года Росимуществом по Пермскому краю было подписано распоряжение о передаче Спасо-Преображенского собора, где сейчас расположена галерея, в собственность Пермской епархии РПЦ.

Ротонда на набережной

Ротонда на набережнойФото: Василий Вахрин

Ротонда на набережной – самая молодая городская ротонда. На месте смотровой площадки у соборной площади уже была деревянная ротонда, которую снесли в 20-е годы XX века. Нынешняя ротонда находится чуть ниже, у спуска к реке. Она выполнена из бетона под «гранит», ее высота около трех метров. Количество колонн – 6 штук. Здесь часто фотографируются вдвоем или семьей. Ротонда на набережной Перми – самая молодая ротонда в городе, ее открытие произошло 16 сентября 2016 года.

Памятник героям фронта и тыла на городской эспланаде

Памятник героям фронта и тыла на городской эспланадеФото: Василий Вахрин

Памятник торжественно открыли 9 мая 1985 г. в честь празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Авторы - скульптор, лауреат Государственной премии СССР В. М. Клыков, заслуженный архитектор РСФСР Р. И. Серджиев, архитектор В. И. Снегирев, а также конструктор Б. С. Гурвич.

Идея памятника состоит в том, что три фигуры — образ рабочего, выковавшего щит, воина с мечом и Матери-Родины — представляют собой олицетворение единства подвига, как фронта, так и тыла в войне с фашизмом. Фигура рабочего повернута на восток, фигура воина устремлена на запад, навстречу пришедшему оттуда врагу. Все три статуи одного роста, чтобы показать равенство подвига рабочего и воина, а также близость Матери-Родины ко всем.

Памятник Пермяк соленые уши

Памятник Пермяк соленые ушиФото: Василий Вахрин

Скульптура состоит из двух частей — фигуры фотографа и круглой рамки с большими ушами, в которую фотографирующиеся могут поместить свое лицо.

Скульптура расположена на центральной улице города Перми — Комсомольском проспекте около гостиницы «Прикамье». Памятник открыт 1 апреля 2006 года. Автор скульптурной композиции — Рустам Исмагилов.

Памятник «Пермский медведь»

Памятник «Пермский медведь»Фото: Василий Вахрин

Скульптура в центре Перми на улице Ленина, изображает символ города - идущего медведя. Скульптура была открыта 9 сентября 2006 года. Последний вариант установлен в 2009 году. По словам авторов проекта, идея памятника связана с представлением иностранцев о том, что «по улицам уральских городов обязательно должны ходить медведи». Монумент изготовлен из искусственного камня и занимает площадь около 3,5 м2. Масса медведя — 2,5 т, основания памятника — 1 т. Среди пермяков существует поверье: если потереть нос Мишке и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Ротонда в парке им. Горького

Ротонда в парке им. ГорькогоФото: Василий Вахрин

Ротонда в парке им. Горького в Перми – знаковое сооружение города, памятник градостроительства и архитектуры федерального значения, она представляет собой типичный образец классической парковой архитектуры. Ей почти два века. Пермская ротонда была сооружена к приезду императора Александра I. В 1999 году в честь 175-летия ротонды, был произведен капитальный ремонт строения, с разборкой колонн. Позднее — через 5 лет — косметический ремонт.

Часы к 300-летию Перми

Часы к 300-летию ПермиФото: Василий Вахрин

«Часы обратного отсчета» открыли в Перми 12 июля 2018 года в день 295-летния города. Пятиметровый арт-объект будет показывать время до 300-детнего юбилея города. Автором проекта стал известный пермский скульптор Рустам Исмагилов. В основании гигантских часов - деревянное колесо, подобное тем, что использовали на прикамских заводах еще в XVIII веке. Вверху расположен светодиодный таймер.

«Счастье не за горами»

«Счастье не за горами»Фото: Василий Вахрин

Арт-объект «Счастье не за горами» был создан художником Борисом Матросовым и в 2009 году установлен на набережной Камы. Надпись считается одним из новых символов города. Она стала знаменитой после того, как попала в сериал «Реальные пацаны» и в фильм режиссера Александра Велединского «Географ глобус пропил» в 2013 году. Объект неоднократно страдал от времени и действий вандалов, но всегда восстанавливался. Во избежание дальнейших случаев вандализма возле него организовали видеонаблюдение.