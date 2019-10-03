Лайка – не просто собака, а орудие охоты

Популярность охоты в России сложно переоценить. По некоторым данным, периодически занимаются ею около двух миллионов человек. К сожалению, нередки случаи, когда пренебрежение правилами охоты приводят к печальным результатам. Об ответственном отношении к охоте в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» рассказали охотоведы Павел Литягин, Алексей Голованов и Дмитрий Латышев.

- Возможно, вопрос покажется парадоксальным, но тем не менее: верен ли тезис о том, что в действующих охотхозяйствах животных разводят в большей степени не для охоты, а для того, чтобы преумножить, а, значит, сохранить популяцию?

П.Л.: Да, это так и есть. Нет никого заботливее, чем охотник в охотхозяйстве, ведь он кровно заинтересован в увеличении численности. Обустройство охотничьего хозяйства – весьма непростое дело. Здесь и борьба с вредителями, охрана от браконьеров. Непростое ремесло. В течение всего года идет кропотливая работа: проводятся учеты, например, пернатой дичи, медведей силами как государственных работников, так и силами арендованных хозяйств. Основной учет проводится в зимний период.

А.Г.: Все это проводится по утвержденным методикам. Так, например, мы берем количество следов зверей и умножаем по специальной формуле, получая расчетные данные о численности. Есть особенности – например, зимой мы, по понятным причинам, не можем учитывать следы медведя, это «летнее» животное.

- Охотхозяйство это территория, которая обозначена и на карте и внешними аншлагами, верно? То есть это в какой-то мере особая зона…

П.Л.: Охотники очень серьезно относятся к правилам, которые предписывают, что каждый охотник обязан, повторюсь, обязан знать границы охотничьих хозяйств, заказников, воспроизводственных участков, понимать в каком именно хозяйстве он находится.

- В понимании обывателя скорее всего «орудия охоты» - это то, с помощью чего охотятся, то есть ружьё, нож…

"Как определить, что собака охотится" 00:00 00:00

П.Л.: Не только. Например, собаки - это тоже орудие охоты. Хотя с собакой не на каждого зверя пойдешь, например, на рябчика с собаками не охотятся, он «не держит» лай собаки и просто улетает. Но когда мы говорим о том, что собака – это тоже орудие охоты, то нужно понимать, что у них есть своя специализация в охоте. Так, лайки относятся к универсальным охотничьим собакам. Еще с древних пор лайки выведены как универсальный боец. А уже потом человек видоизменял различные породы, делая их узконаправленными. С лайкой охотятся как на пернатую дичь (кстати, рябчик не терпит лаек), также лайки работают по крупному зверю, по пушнине. И учитывайте: лайка - это очень серьезное орудие охоты. В советское время его приравнивали к средствам производства.

- А можно по количеству собак определить на какого зверя идет охота?

П.Л.: Конечно. Согласитесь, на глухаря было бы глупо охотиться с «четверкой» собак – поднимется ужасный шум и гам. И нет смысла таскать такую свору для охоты на птицу, вполне достаточно одной собаки. А вот на крупного зверя (лося, кабана) есть смысл охотиться с большим количеством собак. Чем больше собаки отвлекают зверя, тем больше шансов у человека поближе подобраться к зверю. Естественно, что в лес берут свору собак не просто так. Если свору берут в лес, то с ней идут за крупным зверем.

- А как те же лайки выбирают жертву?

П.Л.: Лайкам в качестве выбора предпочтительно выбрать наиболее уязвимого зверя – медведицу с медвежонком или лосиху с лосенком. Медвежата и лосята - это слабая жертва. Лайка будет стараться напасть именно на них. Естественно, мать детеныша будет защищать его до последнего. Крупного самца добыть сложно, он не боится собак, он будет постоянно перемещаться, его сложно добыть. А медведицу с медвежонком, наоборот, легче.

- Можете описать механизм работы лайки?

"Что делать, если на вас в лесу набросились четыре собаки?" 00:00 00:00

П.Л.: Задача лайки - найти медведя, постараться его остановить, задержать до прихода хозяина, охотника. Что делают лайки, когда подходят к медведю? Они стараются ухватить его за «гачи» - заднее место. Затем специально обученные собаки «закруживают» медведя, начинают его отвлекать, он не двигается с места, так как его постоянно отвлекают ложными и истинными выпадами, подходит охотник и стреляет.

- Получается, что человек не находится порой в непосредственной близости от собаки во время того, как она уже начала охотиться? Как можно понять, что он уже «работает»?

П.Л.: По навигаторным ошейникам. Для того их сейчас на собак и надевают. Это удобно. Работая на крупного зверя, собаки нередко забегают вне зоны прямой видимости хозяина. А так он по навигатору видит, например, где они сейчас. Если стоят, то значит, держат какого-то крупного зверя. И наличие навигаторного ошейника - это косвенное подтверждение того, что собака ведет охоту на крупного зверя. А хозяин видит при этом, где она. Видит и слышит.

Звонок в студию прямого эфира: - Адвокат Андреева, представляю интересы Усенко. Прозвучала в эфире фамилия моего клиента в связи с тем, что 15 сентября на него набросились четыре лайки и в первые минуты он растерялся и не мог даже их опознать. Вопрос: что делать, если на тебя сразу четыре собаки нападают? И при этом ты не знаешь – что это за собаки: дворовые, бродячие? Правильно ли действовал мой клиент и сопровождавший его госохотинспектор? Такой вот вопрос…

Навигаторный ошейник - отличительная черта охотничьей собаки 00:00 00:00

- А.Г.: Жить ведь всем нам хочется, и лично я бы в той ситуации действовал бы точно так же – то есть застрелил бы их. По большому счету я не знаю, какие были шансы у этого человека, ведь лайка часто и хозяина то не подпускает к добыче, а чужой человек для нее это, по факту, тоже добыча. Это очень большое везение – уйти живым от четырех крепких зверовых лаек. Что же касается охотинспектора, то у него нет задачи защищать собак.

П.Л.: Вот мой личный пример. В 2009 году, работая в Гремячинском районе госохотинспектором, я подвергся нападению двух охотничьих лаек. Они нанесли мне серьезные травмы задней части ног и задней части тела. И пока не вышел хозяин, я не смог от них отбиться, приготовился стрелять. Не ждать ведь, пока они меня разорвут на части…