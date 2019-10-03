Участник конкурса «Клиника года - 2019» - клиника «Генезис»

В сентябре этого года клинике «Генезис» исполнилось 7 лет. Эталон качества, профессионализма и искреннего участия – «Генезис» – устойчиво зарекомендовал себя как одну из лучших клиник Перми. Этот факт подтвердила победа в двух важнейших номинациях конкурса «КЛИНИКА ГОДА 2018». О становлении «Генезиса» и о народной любви мы поговорили с Галиной Панферовой – руководителем клиники.

Фото предоставлено клиникой

- Галина Васильевна, как все начиналось? Как родилось и что значит это красивое, яркое имя клиники?

- Фактически «Генезис» открыл свои двери в сентябре 2012 года, будучи маленькой узкопрофильной клиникой. Но в действительности точку отсчета нужно ставить гораздо раньше. Я одной из первых пришла в частную медицину в Перми и более 20 лет проработала на руководящих должностях в этой сфере. Поэтому «Генезис» – созревший и долгожданный проект. «Genesis» в переводе с греческого означает «рождение, исток». Мы не только лечим болезни, но и помогаем пациенту сохранить здоровье в его истоках.

Фото предоставлено клиникой

- В прошлом году вы стали победителями конкурса в номинациях «Лучший сервис» и «Лучшая многопрофильная клиника». И в этом году клиника «Генезис» вновь среди участников конкурса. В чем секрет успеха?

- Мы пропагандируем подбор индивидуального лечения и важность профилактики. Основа нашего сервиса – не потоковое лечение, а глубокий анализ существующих и потенциальных проблем со здоровьем отдельного пациента. Человеческий организм требует комплексного подхода, поэтому мы с коллегами проводим командную работу – обсуждаем клинические случаи, согласовываем тактику лечения. Каждый врач в «Генезисе» – увлеченный и любящий людей профессионал.

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.