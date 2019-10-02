«Перепиши себя сам». Как будет проходить Всероссийская перепись населения - 2020 в Перми

В октябре следующего года нас всех пересчитают – в стране пройдет Всероссийская перепись населения - 2020. С прошлой кампании прошло десять лет, и данные нужно обновить.

На этот раз информацию о россиянах будут собирать по новым технологиям – появится возможность самостоятельно завести свои данные в Интернете. И не только свои, а и всех членов семьи.

О чем нас будут спрашивать переписчики, обязательно ли рассказывать о себе каждому гражданину страны и не утекут ли личные сведения в общий доступ? Мы собрали ответы на основные вопросы о Всероссийской переписи населения – 2020 в Перми.

Когда и где пройдет перепись?

Всероссийская перепись населения – 2020 будет проходить с 1 по 31 октября на всей территории страны. Подготовка к ней стартовала этим летом. В сентябре регистраторы в Пермском крае прошлись по городам и селам и сверили адреса домов со своими списками.

Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут с 1 апреля по 20 декабря. Для этого задействуют, где это нужно, переправы на лодках и высокопроходимую технику.

- Мы должны будем добраться в каждый населенный пункт, пусть даже там живут два человека, - рассказывает министр территориального развития Пермского края Александр Борисов.

Если человеку пришлось уехать по работе или учебе в другой город, то пройти опрос он сможет там, где будет находиться.

Опросят даже лиц с неопределенным местом жительства, для этого прибегнут к помощи сотрудников полиции.

Какие вопросы будут задавать?

Основной бланк переписи населения -2020 в Перми содержит 23 вопроса о социально-демографических характеристиках (пол, возраст), гражданстве, национальности, владении языками, миграции, образовании, занятости и источниках дохода. Отдельно будут собирать сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни, а также опросят тех, кто находится в стране временно.

Большинство вопросов остались с прошлой переписи, но есть и новые, например, об использовании языков, которыми владеет человек, в повседневной жизни, о прежних местах жительства, посещает ли ребенок детский сад, является ли гражданин самозанятым и другие.

Переписной лист составляется на русском языке и переводится на языки республик и малых коренных народов России. Так, в 2010 году вопросы были адаптированы на 8 иностранных языков и 6 языков республик РФ.

Вся информация на переписи населения – 2020 в Перми будет записываться со слов людей. Никакие документы предъявлять не нужно.

- Наши сотрудники, наоборот, сами должны будут предъявить паспорт и удостоверение, - поясняет руководитель Пермьстата Владимир Белянин. – А если кто-то попросит документы у вас, то это не наш сотрудник.

Как показала перепись 2010 года, среди россиян встречаются шутники. Например, в стране, по собранным тогда данным, проживали «гоблины», «эльфы» и «гномы». Избежать такого в 2020 году, скорее всего, не получится, но сотрудники Пермьстата к этому готовы.

- Все-таки это не массовое явление, в основном люди адекватные, - говорит начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пермьстата Эльвира Манылова.

Каковы новинки переписи населения – 2020?

Их будет несколько, и самая главная – появление онлайн переписи. Кроме привычных бумажных опросников, в руках у переписчиков будут планшеты. Это должно ускорить время опроса людей, среди которых часто встречаются недовольные тем, что у них занимают время.

Важно, что вписать себя в историю страны можно будет и самостоятельно – через учетную запись портала Госуслуг. В таком случае человек получит уникальный код, который можно будет предъявить переписчику, чтобы не проходить перепись дважды. Вопросы там будут точно такие же, но отвечать будет удобнее – приятный интерфейс, всплывающие подсказки, возможность зайти в любое удобное время и в любом месте, даже, например, в отпуске из-за границы. Самые продвинутые члены семьи смогут переписать не только себя, но и всех домочадцев.

Те, кто не хочет заводить информацию через Интернет, а также пускать переписчиков к себе домой, смогут прийти в МФЦ или в специальный пункт, адреса которых сообщат позже. Этот способ станет выходом и для жителей отдаленных территорий, где еще нет сотовой связи и Интернета.

Как сведения будут защищены?

Всю полученную на переписи населения – 2020 в Перми информацию обезличат – в общую базу попадут только сами данные. Кому они принадлежат, будет, в конечном счете, неизвестно.

Кроме того, переписчики не будут задавать конкретных вопросов, например, цифры по заработной плате. Вопросы будут только об источниках доходов.

Если какие-то вопросы человеку не понравятся, он сможет их просто пропустить.

Участие в переписи – обязательное?

Ни один закон не обязывает это делать. Участие в переписи – дело добровольное, и никаких наказаний за уклонение от этого нет.

- Тем не менее, мы призываем проявить социальную активность и стать участником переписи населения – 2020, - сообщает Александр Борисов. – От этого зависит не только полный портрет жителей страны, но и размер субсидий, которые выделяются территориям.

Так, после переписи, как признается Александр Борисов, будет проходить «чистка реестров» - тем населенным пунктам, население которых увеличилось, будет уделено большее внимание, и наоборот. А некоторые села и деревни могут и вовсе исчезнуть с карт.

Один из главных вопросов – удастся ли Перми сохранить статус «города – миллионера». По данным на 1 января 2019 года, в столице Прикамья проживал 1 миллион 51 тысяча человек.

Когда будут известны итоги?

Первые результаты переписи станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты появятся в течение 2021-2022 годов.

Как стать переписчиком?

В Пермском крае будут работать более 5 тысяч переписчиков. Планируется, что ежемесячное вознаграждение каждого из них составит 16 тысяч рублей.

За весь месяц одному переписчику нужно будет опросить 550 человек – это за день в среднем около 20 человек или 7 квартир, во многие из которых придется прийти не по разу, если людей сначала не будет дома.

Набор в переписчики еще открыт. В Пермьстате обещают позже дополнительно сообщить, как можно подать заявку.