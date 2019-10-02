В Перми в этом году благоустроено более 200 дворов

- Мы все лето были на даче, а когда приехали, то свой двор просто не узнали, как в нем хорошо стало! - делится радостью жительница дома по улице Мильчакова, 30 Нина Мазеина. - Раньше приходилось постоянно спотыкаться на ямах и кочках, машины заезжали прямо на тротуары, а сейчас у нас новый асфальт, и можно спокойно подойти к подъездам. Небо и земля!

В Перми третий год реализуется национальный проект по благоустройству придомовых территорий. Из всех общественных пространств они наиболее близки горожанам, их состояние часто сказывается на настроении людей и на общем впечатлении от города. Ежегодно в программу входят все новые дворы, работы проходят во всех районах города в течение лета и завершаются к концу сентября.

Площадка в своем дворе

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году в Пермском крае благоустраивается порядка 600 объектов - это 460 дворов и 130 общественных территорий. На эти цели направлено свыше 1,3 миллиарда рублей - на треть больше по сравнению с прошлым годом.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в 2019 году благодаря финансированию программы в рамках нацпроекта вырос объем проводимых работ по благоустройству, расширен их перечень. Так, в этом году в него по просьбам жильцов включено обустройство контейнерных площадок.

Например, на улице Мильчакова, 30 в Перми провели асфальтирование проезда и пешеходных дорожек, оборудовали площадку со спортивными уличными тренажерами. Двор объединяет четыре дома, именно их жильцы на общем собрании приняли решение о том, какие изменения произойдут в рамках участия в программе. Раньше площадки здесь не было, и ребятам приходилось бегать в чужие дворы. Сейчас же жильцы отдыхают на своей придомовой территории, двор стал местом общего досуга.

- Качество работ всем понравилось, жильцы остались довольны, - рассказала председатель ТОС «Плоский» Лариса Кусакина. - За ремонтом наблюдали активисты и председатели домов. Люди стали более ответственными за территории, в которых живут.

Недалеко - двор по улице Котовского, 4. Там установили красочную детскую площадку, рядом поставили тренажеры, возле дома сделали пешеходную дорожку и ступеньки, чтобы можно было без проблем передвигаться пожилым людям и родителям с колясками.

- Я много езжу по работе в другие микрорайоны, и видно, как город меняется на глазах, - говорит Лариса Кусакина. - Раньше те же детские площадки во дворах были редкостью, а сейчас они растут как грибы на дрожжах. Городские власти активно занимаются благоустройством, и это очень заметно. Например, в администрации района нам дали распечатку домов, где будет проходить ремонт, аж до 2021 года.

В этом году лето выдалось прохладное и дождливое, благоустроительные работы на время осадков приходилось приостанавливать. Тем не менее по всем адресам ремонт удалось выполнить в срок, без опозданий. Контроль подрядчиков на всех этапах был жесткий. Проблемы оперативно решались благодаря обратной связи с жильцами.

Жильцы сами принимали участие в благоустройстве двора.Фото: Василий Вахрин

На всех стадиях - от подготовки документов до сдачи готовых объектов - с людьми взаимодействовали депутаты Пермской городской Думы. Общественный, народный и депутатский контроль - это один из надежных способов повышения ответственности подрядчиков за качество своей работы. Впоследствии жильцы должны будут сами заботиться о состоянии своего двора, поэтому чем лучше сделано благоустройство, тем дольше оно будет радовать.

- Перечень работ выбирали сами жильцы, - поясняет депутат Пермской городской Думы Алексей Демкин. - Старшие по дому или управляющие организации обращались на депутатский прием, и мы совместно планировали, что нужно сделать. Основной принцип в том, что в первую очередь беремся за те дворы, которые наиболее запущены и требуют скорейшего ремонта, или дворы, которые объединяют несколько домов. В результате мы организовали во дворах детские площадки, отремонтировали проезды, построили тротуары. Например, тротуар по улице Челюскинцев, 23 связал Дзержинский и Индустриальный районы.

Вишня под окном

В Перми в этом году отремонтировано 207 дворов. За счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству. Различные работы по кронированию деревьев, обустройству детских и спортивных площадок, установке ограждений и так далее выполняются за счет городских депутатских программ.

Наиболее успешно программа реализуется там, где жильцы сами принимают активное участие на всех этапах благоустройства: организуют субботники, ежедневно контролируют качество работы подрядчиков, предлагают идеи для дизайн-проектов, а также помогают трудовым участием, например, самостоятельно высаживают деревья, создают альпийские горки и клумбы.

Ход ремонта дворов пермяки могут контролировать через сайт «Управляем вместе». Активное участие жильцов в контроле позволит властям оперативно и своевременно реагировать на возникающие нарушения со стороны подрядных организаций.

Дом по улице Адмирала Нахимова, 34 носит звание образцового содержания и высокой культуры, также он стал победителем фестиваля пермских дворов «РябинаFest». Жильцы рассказывают, что они регулярно следят за состоянием дворовой территории, самостоятельно сажают цветы и оформляют клумбы. Летом во дворе даже цветут сирень, вишня, боярышник и шиповник. Причем внести свой вклад в общее дело стараются все.

В этом году жильцы подали заявку на участие в нацпроекте благоустройства. Во дворе заасфальтировали проезд и тротуары, поставили спортивные тренажеры и, наконец, решили давнюю проблему - сделали парковку.

Юрий Харин живет в этом доме 8 лет и признается, что не помнит, чтобы за это время здесь делали ремонт.

- Раньше у нас были лужи и грязь, а сейчас - красота! - говорит он. - Мы очень ждали этих приятных изменений. Результат получился отличным. Я был ответственным за приемку нашего двора, специальная лаборатория брала пробы асфальта. И работы мы приняли с первого раза.

По словам председателя правления ТСН «ЖСК 7» Ольги Ильиной, благоустройство стало своеобразным подарком дому на юбилейную дату - 50 лет с момента постройки.

- Благодаря жильцам здесь всегда красиво и уютно, - делится она. - Они ухаживают за своей территорией и сейчас очень довольны ремонтом. Даже сами вышли и покрасили бордюры.

С каждым годом программа вызывает все больше интереса у пермяков. Если в первое время люди к ней только присматривались, то сейчас поняли, как выполняется благоустройство и какой нужен пакет документов. Активность жильцов очень высокая, заявки расписаны на несколько лет вперед. Те дворы, которые не попали в программу в этом году, становятся приоритетными на следующие годы.

В благоустройстве стараются придерживаться комплексного подхода, чтобы придомовые территории обретали не только новые проезды и пешеходные дорожки, но и детские, и спортивные площадки, парковки, места для сбора мусора.

- Таким образом, мы стараемся учитывать интересы всех жильцоы, это наш приоритет, - сообщает депутат Пермской городской Думы Олег Шлыков. - Кроме того, важно, чтобы комфортным было и само производство работ. Процесс со стороны подрядчиков должен быть слаженным и не затянутым: приехали, перекопали, сняли старое покрытие и в течение двух-трех дней положили новое, чтобы не создавать для жильцов лишних проблем с передвижением по их двору. Именно так и создается комфортная городская среда.