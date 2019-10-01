Открываются новые рейсы из Перми - в Санкт-Петербург и Ростов

Авиакомпания «Победа» открыла прямые перелеты из Перми в Санкт-Петербург. Первый Boeing 737-800 в город на Неве вылетел из «Большого Савино» вечером 30 сентября. Рейсы будут проходить пять раз в неделю (кроме среды и субботы) вплоть до конца марта. Из Перми самолеты будут вылетать в 22.20. Время в пути 2 часа 25 минут.

В обратный путь из Питера самолеты будут отправляться в 0.45, и в Перми будут в 5.15. Цена билетов в одну сторону начинается от 3100 рублей.

Ранее из Перми в Санкт-Петербург можно было улететь только на самолетах Airbus компании «Аэрофлот». Эти рейсы ежедневные, вылеты из Перми в 5.25, а из Петербурга – в 0.05.

Также с 29 октября авиакомпания «Азимут» запускает рейс из Перми в Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде.

- Самолеты вылетают из Перми в 5.05, в Нижний Новгород прибывают в 4.35, там около трех часов на пересадку и прилет в Ростов-на-Дону - в 9.20, - сообщили в пермском аэропорту. – В обратный путь из Ростова-на-Дону самолеты отправятся в 21.00, посадка в Нижнем Новгороде в 22.55 и в Пермь они прилетят в 4.15. Время для каждого города местное.

Рейсы в Ростов будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону начинается с 1 780 рублей, туда и обратно с 3 560 рублей.