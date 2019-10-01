2019-10-01T15:48:16+03:00
Общество

Плата за проезд в Перми вырастет с 1 декабря до 26 рублей

Билет за наличный расчет обойдется в 26 рублей, по банковской карте - в 24 рубля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Валидаторы появятся во всех автобусахВалидаторы появятся во всех автобусахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Меня чуть из автобуса не высадили, потому что наличных денег не было, и я пытался заплатить за проезд банковской картой, - посетовал на недавнем заседании Пермской городской Думы депутат Сергей Богуславский.

С 1 декабря таких проблем у пассажиров не будет - к этому времени все автобусы Перми должны быть оснащены валидаторами для безналичной оплаты. Расплатиться за проезд можно будет любой банковской картой. Об этом «Комсомолке» рассказали в городском департаменте дорог и транспорта. Но есть и вторая новость - с этого же времени вырастет тариф на проезд.

Планируется, что за наличные деньги автобусный или трамвайный билет будет стоить 26 рублей, а по безналу - 24 рубля. Предложение о повышении платы за проезд чиновники 1 октября направили на рассмотрение в думу. Если 22 октября на пленарном заседании депутаты поддержат это решение, то уже с декабря плата вырастет.

А как же новая транспортная система, тарифное меню, при котором цена поездки может снизиться чуть ли не до 17 рублей при покупке проездного на год?

- Тарифное меню не похоронено совсем, - ответила пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Алена Власова. - Оно появится скорее всего в 2020 году, когда будут заключены новые контракты со всеми перевозчиками. Пока мы рассматриваем только эти две цифры: 24 и 26 рублей. Льготные проездные для школьников и пенсионеров с 1 декабря также подорожают, но их стоимость пока не рассчитали. Сейчас самый дешевый проездной на 60 поездок стоит 720 рублей.

То есть, пока идут обсуждения новой транспортной системы, которая подразумевает приобретение комфортабельных автобусов, бесплатную пересадку с одного вида транспорта на другой и тому подобное, в Перми хотят просто повысить стоимость проезда. Ну а после того как транспортная реформа будет проведена, к вопросу о цене билета вернутся вновь. Вот тогда руки дойдут и до тарифного меню.

Только цифры

Сколько стоит проезд в других городах

Самара - за наличные 28 рублей, по безналу - 23 рубля.

Казань - за наличные 27 рублей, по безналу - 25 рублей.

Нижний Новгород - за наличные 28 рублей, по безналу - 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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