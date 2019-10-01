2019-10-01T15:48:16+03:00
Звезды

19 и 20 октября в Перми пройдет фестиваль «Джаз-лихорадка»

Вход на мероприятия будет свободным
Елена КОНОВА
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Фото Павла Герасимова из официальной группы фестиваля "ВКонтакте"Фото Павла Герасимова из официальной группы фестиваля "ВКонтакте"
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19 и 20 октября в Перми 2019 пройдет международный фестиваль «Джаз-лихорадка». Он будет посвящен 120-летнему юбилею легендарного джазового музыканта Дюка Эллингтона.

Вход на мероприятия будет бесплатным

Вход на мероприятия будет бесплатным

19 октября для пермяков выступят ансамбль «Аристократ», Роман Аверин и биг-бэнд под управлением Евгения Манцирина, а также филармонический джаз-оркестр Татарстана и детский коллектив из Екатеринбурга «Юниджаз».

- В рамках открытых мероприятий фестиваля примет участие джазовая певица из Латвии Эвилена Протектор, - сообщили организаторы. Еще пермяки смогут принять участие в необычном мастер-классе по интуитивной живописи.

А 20 октября на площадке Дворца культуры имени Солдатова выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио Олега Бутмана и американский вокалист Эллиот Маннерлин.

19 и 20 октября вход на мероприятия фестиваля будет свободным. А билеты на заключительный концерт можно приобрести в городских зрелищных кассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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