19 и 20 октября в Перми пройдет фестиваль «Джаз-лихорадка»
19 и 20 октября в Перми 2019 пройдет международный фестиваль «Джаз-лихорадка». Он будет посвящен 120-летнему юбилею легендарного джазового музыканта Дюка Эллингтона.
Вход на мероприятия будет бесплатным
19 октября для пермяков выступят ансамбль «Аристократ», Роман Аверин и биг-бэнд под управлением Евгения Манцирина, а также филармонический джаз-оркестр Татарстана и детский коллектив из Екатеринбурга «Юниджаз».
- В рамках открытых мероприятий фестиваля примет участие джазовая певица из Латвии Эвилена Протектор, - сообщили организаторы. Еще пермяки смогут принять участие в необычном мастер-классе по интуитивной живописи.
А 20 октября на площадке Дворца культуры имени Солдатова выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио Олега Бутмана и американский вокалист Эллиот Маннерлин.
19 и 20 октября вход на мероприятия фестиваля будет свободным. А билеты на заключительный концерт можно приобрести в городских зрелищных кассах.
ИСТОЧНИК KP.RU