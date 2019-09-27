«Пожалуйста, верните Бакса». Пермяк готов заплатить 100 тысяч за пса, которому волонтеры нашли другую семью

- Я на все готов, чтобы вернуть своего Бакса, я места себе не нахожу, работать не могу, - говорит пермский шоумен Николай Малков.

Пойдешь со мной - будешь мой

Дворняга Бакс появился в жизни пермского ведущего два с половиной года назад.

- У меня долгие годы жила собака Альма, ризеншнауцер, два года назад ее не стало, она, увы, отжила свое, - рассказал «Комсомолке» Николай Малков. – Я очень переживал. Как-то увидел возле Перми II обычного щенка-дворнягу, который выпрашивал еду у прохожих. Я принес ошейник, надел и сказал: «Пойдешь со мной – будешь мой». И он пошел.

За два с лишним года и собака, и хозяин очень привязались друг к другу.

- Бакс супер-умный, ни за что не скажешь, что это обычная дворняга, - объясняет Николай. – Он знает 42 команды. Даже если шепотом скажу. Он спит на диване, есть мясо, грызет кости, пьет молоко. Сейчас, когда его не стало, я просто страдаю и места себе не нахожу. Я очень прошу, помогите мне вернуть его.

Убежал за собачьей свадьбой

Три с половиной недели назад пес во время прогулки побежал за стаей бездомных собак. Как позже узнал Николай, вместе с «собачьей свадьбой» Бакса отловили в тот же день, собаки успели пробежать от Перми II до пермского Политеха.

- Где только я не искал его, оставлял посты в соцсетях, звонил волонтерам. На днях девочка-волонтер, которая помогала мне искать его, сказала, что похожий на Бакса пес сидит в муниципальном приюте. Я позвонил директору и сказал, что хочу забрать свою собаку. Мне он сказал, чтобы я приехал на следующий день. Когда я приехал в приют, меня туда не пустили, а вскоре я узнал, что Бакса в приюте нет, его буквально накануне отдали в другие руки. Я прошу помочь мне вернуть своего пса, я официально заявляю, что готов заплатить за него 100 тысяч рублей! Если этого не случится, я с плакатом своей собаки и ведром бензина готов совершить самосожжение! В понедельник в 12 часов дня приду на эспланаду и сделаю это. Я пострадаю ради того, чтобы всех собак вернули их настоящим хозяевам!

Мы собаку обратно забирать будем?

Чтобы выяснить ситуацию с псом Баксом, мы позвонили и директору муниципального приюта для животных Игорю Сафронову.

- Этот Бакс у нас месяц просидел в приюте, мы и знать про него не знали, - рассказал «КП»-Пермь Игорь Сафронов. – Его отловили в центре Перми. Нам тогда позвонили и заказали отлов собак, которые агрессивно себя вели и бросались на прохожих. Мы тогда отловили их и привезли в приют. Всем содержащимся у нас собакам волонтеры ищут новых хозяев. Так получилось, что нашли хозяев и Баксу. На днях мы стерилизовали собаку и передали ее новым хозяевам.

- Собаку отдали новым хозяевам за деньги или бесплатно? – спросили мы.

- Конечно, бесплатно, - ответил Игорь Владимирович.

- А возможно отыграть ситуацию обратно? Бывший хозяин места себе не находит, хочет вернуть пса, готов заплатить за него 100 тысяч рублей.

- Он приезжал сюда и наговорил нам столько, что даже полицию пришлось вызывать, - ответил Игорь Сафронов. – Волонтеры стараются, ищут собакам новых хозяев. Мы не можем указывать им, что делать, они у нас в штате не находятся. Они на добровольных началах ищут собакам новое жилье, а сейчас мы забирать их обратно будем? Не знаю. Давайте я попробую связаться со всеми. Перезвоните мне позже.

«Комсомолка» будет следить, чем закончится история.