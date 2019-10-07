2019-10-07T07:58:01+03:00
Общество

В начале недели в Прикамье температура поднимется до +18 градусов

А в конце недели возможен снег и дождь
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Начало октября в Пермском крае было аномально теплым. Последний раз температура достигала таких отметок 7 лет назад. Первые дни второй октябрьской недели, по прогнозам синоптиков, тоже будут теплыми, но в конце ожидается похолодание, а также снег и дожди.

В понедельник, 7 октября, в Пермском крае ожидается небольшая облачность без осадков. Синоптики пермского ГИС-центра при ПГНИУ обещают повышение температуры до +15…+20 градусов. В Перми дневная температура может достигнуть+19 градусов. Возможно, что в понедельник суточная температура побьет рекорд 2008 года.

Ночь с понедельника на вторник ожидается аномально теплой с температурой +8…+13 градусов. Но утром уже начнется похолодание. Осадков при этом не ожидается, а ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное. В первой половине дня в Прикамье ожидается +12…+13, по востоку края до +15, а во второй половине дня начнет снижаться. К вечеру по западу края похолодает од +2…+3, в Перми до +5…+7.

Октябрьская погода придет в Пермский края в среду, 9 октября. Ночью ожидается 0…+5 градусов. Днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура будет на отметке +2 градуса.

В четверг, 10 октября, ожидается прохладная погода с кратковременными дождями, температура воздуха ночью -2,..+3 и днем +1…+6. Это 1-2 ниже нормы для этого периода.

В пятницу, 11 октября, в Прикамье усилится ветер до 15 м/с, а температура воздуха немного повысится, до +4…+9 в дневные часы.

В субботу, 12 октября, температура повысится и днем может достичь отметки +10 градусов. Предварительно, теплым может быть и воскресенье 13 октября, но прогноз еще может скорректироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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