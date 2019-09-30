В первую неделю октября в Перми в двух районах отключат холодную воду

Как сообщает ООО «Новогор – Прикамье», сегодня в микрорайоне Парковый по ул. Подлесная, 29 началась замена участка трубопровода. Работы должны быть завершены в октябре, точная дата пока не сообщается.

Кроме того, на этой неделе холодной воды не будет еще по нескольким адресам в Дзержинском и Индустриальном районах. Сегодня из-за аварии на сетях по шоссе Космонавтов, 15 без воды остались жители домов по ул. Камчатовская, 26, шоссе Космонавтов, 10а, 14, 15, 15а, 17, 23, 25 и ул. Эпроновская, 2. Сейчас там проводятся аварийно-восстановительные работы. Авария на сетях произошла и на улице Строителей, в результате чего без воды остались дома по ул. Строителей, 37 и 46. Воду там должны включить сразу после того, как будет устранена поломка.

В среду 2 октября с 10 утра на ул. Геологов, 6 будут проходить планово-ремонтные работы. Краны пересохнут в домах по ул. Космонавта Леонова, 43, 43а, 43б, 45, а также ул. Рязанская, 103 и 105. Планируется, что работы завершатся на следующий день – воду должны включить в 10:00 в четверг 3 октября.