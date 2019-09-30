2019-09-30T11:31:43+03:00
Здоровье

Участник «Клиники года»-2019 - ООО «АудиоМедСервис»

Центр сурдологии и слухопротезирования оказывает своим пациентам уникальные услуги
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В «АудиоМедСервисе» работают высококвалифицированные врачи, которые индивидуально подходят к каждому посетителю. Фото ЦентраВ «АудиоМедСервисе» работают высококвалифицированные врачи, которые индивидуально подходят к каждому посетителю. Фото Центра
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Центр сурдологии и слухопротезирования оказывает услуги пациентам с дефектами слуха и является лидером в своей отрасли. В Центре помогают решать проблемы со здоровьем, связанными с диагностикой и лечением заболеваний лор-органов, а также обследованием слуховой функции.

В «АудиоМедСервисе» работают высококвалифицированные врачи, которые индивидуально подходят к каждому посетителю и предлагают им свое внимание и искреннее участие. Здесь можно пройти консультацию у сурдолога, выполнить процедуру аудиометрии (измерение порога восприятия звуков), провести диагностику заболевания среднего уха (тимпанометрию), пройти лечение дефекта слуха на приборе «Трансаир» и многое другое.

Центр сурдологии и слухопротезирования оснащен уникальным диагностическим аудиометрическим оборудованием. Фото Центра

Центр сурдологии и слухопротезирования оснащен уникальным диагностическим аудиометрическим оборудованием. Фото Центра

Важно, что Центр оснащен уникальным диагностическим аудиометрическим оборудованием, которое позволяет использовать новейшие современные методики определения степени потери слуха, а также подобрать слуховой аппарат и произвести его индивидуальную настройку.

Особо отметим, что в Центре представлен огромный ассортимент слуховых аппаратов. Здесь есть образцы, рекомендуемые при любой потере слуха, любой мощности и по различной цене.

Высококвалифицированные врачи с помощью современных методик определяют степень потери слуха. Фото Центра

Высококвалифицированные врачи с помощью современных методик определяют степень потери слуха. Фото Центра

Центр сурдологии и слухопротезирования имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Кстати, при наличии полиса ОМС обследование для пациента бесплатное.

Центр сурдологии и слухопротезирования «АудиоМедСервис»:

г. Пермь, ул. Соловьева, 9

+7 (342) 273-00-18

Время работы:

Пн. – Пт.: с 8.30 до 20.30

Сб.: с 10.00 до 17.00

www.audiomedservice.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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