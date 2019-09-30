2019-09-30T11:31:43+03:00
Здоровье

Эпидемия гриппа 2019 в Перми начнется в ноябре

Рассказываем о том, когда грипп придет в Пермский край 2019, где поставить прививку и какие вирусы будут циркулировать
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Грипп придет в Пермский край уже в ноябреГрипп придет в Пермский край уже в ноябреФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Эпидемиологи предупреждают, что грипп 2019 придет в Пермский край уже в ноябре. И сейчас самое время ставить прививки.

Как сообщили краевом Минздраве, в поликлиники уже поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых и детей. Всего - 579 тысяч доз. Предполагается, что всего в регион поставят 1,3 миллиона доз.

Какие вирусы гриппа 2019 будут циркулировать

В этом году в Прикамье будут циркулировать вирусы гриппа А (Н1N1) (свиной), А (Н3N2) (гонконгский) и «Виктория». Эти вирусы опасны своими осложнениями. Если перенести грипп на ногах, возможны пневмония, энцефалит, радикулопатия, кардиомиопатия.

Где и как поставить прививку от гриппа в Перми 2019

Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления медицинского страхового полиса, в медкабинетах детских садов, школ и вузов. Кроме этого, в поликлиниках уже сформированы прививочные бригады, которые по заявке могут приехать в организацию и вакцинировать всех желающих сотрудников.

Перед прививкой от гриппа в Перми вас должен осмотреть врач, измерить температуру и дать направление в процедурный кабинет.

Единственное противопоказание к прививке - непереносимость или аллергическая реакция на куриный белок и другие активные компоненты вакцины.

В этом сезоне пермяков будут прививать отечественной трехвалентной вакциной «Совигрипп». В дальнейшем Минздрав собирается перейти на новую четырехвалентную вакцину от гриппа. Ее особенность в том, что она содержит сразу четыре актуальных штамма вируса гриппа: типа А подтипов A (H1N1) и А (H3N2) и типа В линий Yamagata и Victoria.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми из-за водителя без прав пострадали три человека
В Перми объявили срочный сбор на поиски пропавшей 15-летней девочки
МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер и дожди
Пермский аэропорт открыл новое направление
В Перми от рук мошенников пострадал 43-летний мужчина
Жителей Перми приглашают на городские ярмарки
«Задания со скорпионами, пауками и змеями». Валентина Мазунина выиграла в шоу «Форт Боярд»
"Обещали, что заберут ее через три дня". Брошенная собака уже семь месяцев ждет своих хозяев
В Пермском крае женщина отсудила у бывшего мужа унитаз
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Пермяк вызвал спасателей, перепутав рыбу с трупом
«В него выпустили 9 пуль». В Прикамье неизвестные в упор расстреляли котенка из пневматики
Tele2 выходит на биржу
«УРАЛХИМ» провел в Перми поиск идей развития
В Перми после исчезновения 15-летней школьницы возбудили уголовное дело по статье "убийство"
Житель Прикамья семь лет насиловал несовершеннолетнюю девочку
Житель Пермского края ударил ножом своего знакомого
В Перми благоустроили бульвар на Братьев Игнатовых
В Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина
В Прикамье наказали врача за подделку больничных листов
В Прикамье из-за шалости ребенка едва не сгорела квартира
Директора известного пермского клуба привлекли к уголовной ответственности
«Молот-Прикамье» уступил «Динамо»
В Перми на пожаре погиб 54-летний мужчина
Пермяк избил знакомого в гараже