Эпидемия гриппа 2019 в Перми начнется в ноябре

Эпидемиологи предупреждают, что грипп 2019 придет в Пермский край уже в ноябре. И сейчас самое время ставить прививки.

Как сообщили краевом Минздраве, в поликлиники уже поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых и детей. Всего - 579 тысяч доз. Предполагается, что всего в регион поставят 1,3 миллиона доз.

Какие вирусы гриппа 2019 будут циркулировать

В этом году в Прикамье будут циркулировать вирусы гриппа А (Н1N1) (свиной), А (Н3N2) (гонконгский) и «Виктория». Эти вирусы опасны своими осложнениями. Если перенести грипп на ногах, возможны пневмония, энцефалит, радикулопатия, кардиомиопатия.

Где и как поставить прививку от гриппа в Перми 2019

Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления медицинского страхового полиса, в медкабинетах детских садов, школ и вузов. Кроме этого, в поликлиниках уже сформированы прививочные бригады, которые по заявке могут приехать в организацию и вакцинировать всех желающих сотрудников.

Перед прививкой от гриппа в Перми вас должен осмотреть врач, измерить температуру и дать направление в процедурный кабинет.

Единственное противопоказание к прививке - непереносимость или аллергическая реакция на куриный белок и другие активные компоненты вакцины.

В этом сезоне пермяков будут прививать отечественной трехвалентной вакциной «Совигрипп». В дальнейшем Минздрав собирается перейти на новую четырехвалентную вакцину от гриппа. Ее особенность в том, что она содержит сразу четыре актуальных штамма вируса гриппа: типа А подтипов A (H1N1) и А (H3N2) и типа В линий Yamagata и Victoria.