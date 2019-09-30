Погода в Перми в октябре 2019: нас ожидает долгожданное потепление и дожди

Погода в Перми и Пермском крае в октябре 2019 порадует теплом и солнцем. Октябрь принесет в Пермский край тепло. Максимальная температура воздуха может достигнуть +20 градусов. А среднесуточная температура будет выше нормы на 2-3 градуса.

В последний день сентября в Перми и крае ожидается погода без осадков, температура воздуха днем от +4° на северо-востоке края до +9…+10° на западе.

Первое повышение температуры придется на вторник. 1 октября погода в Перми и в Пермском крае ожидается теплой. В ночь на вторник возможны дожди. Температура +7…+12 градусов. Среднесуточная температура впервые за долгое время может превысить отметку в 10 градусов.

Погода в Перми и Пермском крае 2 октября 2019 года ожидается теплой, но ветреной. Но, несмотря на потепление, усилится ветер. Порывы могут достигать 15-20м/с. Температура воздуха продолжит медленно повышаться днем +8...+13, по югу края до +15.

В четверг, 3 октября, из-за прохождения холодного фронта возможны осадки и небольшое похолодание. Днем максимальная температура может составить +9…+14 градусов

Погода в Перми и в Пермском крае 4 октября 2019 порадует местных жителей еще больше. В пятницу максимальная температура в крае может достигнуть +20 градусов.

В выходные, 5 и 6 октября, в Пермском крае ожидается достаточно противоречивая погода. На севере ожидаются осадки в виде снега и дождя и похолодание до +3, а на юге - аномально теплая для октября погода. Днем в субботу потеплеет до +20, а после, к сожалению, опять обещают похолодание.

Таким образом, в Перми и на юге края 4-5 октября может быть отмечена самая высокая температура в октябре, за последние 7 лет, с 2012 года.