Лидером профсоюза пермского «УРАЛХИМа» избрана Галина Балдуева

25 сентября в филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошла отчётно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения». По её итогам на должность председателя профкома со сроком полномочий пять лет вновь была избрана Галина Балдуева. Она возглавляет профсоюз «ПМУ» с 2014 года.

Галина Балдуева, председатель профкома «ПМУ»:

– В филиале «ПМУ» уровень социального партнёрства очень высок. Заключение коллективного договора и контроль его исполнения всегда идут в конструктивном диалоге с работодателем. В результате, за последние пять лет условия для работников существенно улучшились. Уровень средней зарплаты на предприятии вырос с 2014 года на 43,8% при росте инфляции по Пермскому краю 27,3%. Совместно успешно пройден трудный этап специальной оценки условий труда. Впереди новые общие задачи по развитию предприятия и трудового коллектива.

Первичная профсоюзная организация «ПМУ» совместно с работодателем следит за соблюдением трудового законодательства, требований охраны труда, анализирует все локальные нормативные акты. Ежегодно на заводе проводится конференция по промежуточным итогам исполнения коллективного договора.

Галина Балдуева. Фото пресс-службы "Уралхима"

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

– Интересы работника – приоритет для компании «УРАЛХИМ». Мы прислушиваемся к мнению профсоюза по всем вопросам, которые затрагивают интересы трудового коллектива. Благодаря такому диалогу за последние пять лет мы успешно реализовали много изменений: интегрировали «ПМУ» в холдинг «УРАЛХИМа» с сохранением всех льгот и гарантий, одни из первых провели спецоценку условий труда. Результат совместной работы оцениваю на отлично.

Благодаря конструктивному взаимодействию профсоюза и работодателя филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» три года подряд побеждает в конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей работы.

Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:

–Профсоюз филиала «ПМУ» – это одна из лучших первичек Росхимпрофсоюза. Её председатель Галина Петровна Балдуева – очень эффективный, работоспособный специалист, который постоянно учится и внедряет инновации. Показательно, что во всех подразделениях работники выдвинули именно её кандидатуру. Такое единодушие – главная оценка работы руководителя!