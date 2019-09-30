"Все началось с обычной усталости". Мама семь лет не может выяснить, чем болеет ее сын

Страшно, когда ребенок болеет, но ты не можешь ему помочь. С этим столкнулась мама 14-летнего Данилы Полежаева из Перми. Уже семь лет его мучает неизвестная болезнь.

- Однажды мама заметила, что Данил очень быстро устает - как на уроке физкультуры, так и на обычной прогулке, - рассказали в фонде "Берегиня". - Он пошел к ортопеду, а тот отправил мальчика к неврологу. Затем Даня оказался на приеме у генетика. Он прошел множество анализов, но врач так и не смог установить точный диагноз. Данил с мамой поехали в Москву. Врач-генетик посоветовал сделать точный генетический анализ, который поможет определить заболевание. А, значит, Дане назначат лечение.

Сейчас у школьника есть любимый предмет - информатика. Даня даже собирается связать жизнь с программированием и технологиями. Но неизвестно, что его ждет в будущем - ведь болезнь так и не удалось выявить. Скорее всего, это что-то из нервно-мышечных заболеваний.

- Мама воспитывает Даню одна, и средств на оплату дорогостоящего анализа у семьи нет, - рассказали в фонде. - Мама беспокоится за своего ребенка, ведь прошло уже семь лет - немалый срок - а заболевание до сих пор неизвестно. А вдруг это время потеряно? А вдруг лечение необходимо как можно скорее?

Данилу нужно сделать полноэкзомное секвенирование ДНК. Этот анализ стоит 46 000 рублей. Если вы можете помочь мальчику, на сайте фонда подробно рассказано, как это можно сделать.