Обрыв коммуникаций в головах, или Зачем в Чердыни вырубают память о Великой Победе

Уже третью неделю в районном центре идет бурная дискуссия по поводу благоустройства Комсомольского сквера. Бывшее местом памяти о воинах Великой Отечественной войны, общественное место стало примером головотяпства чиновников.

Благоустройство - от слова «благо»?

Весть о том, что в Комсомольском сквере Чердыни стали вырубать десятки деревьев, прозвучала набатом. Сообщения в группе «Подслушано Чердынь» «ВКонтакте» «ложились» на ленту паблика одно за другим. «Что творится? Объясните, люди добрые, за что все деревья, которые никому не мешали, срубили?», «Деревья не старые, они не падали. Почему такие вопросы решаются без согласования с жителями? Это что за беспредел творится? Если есть план по благоустройству города, то опубликуйте его!»- это мнения тех, кто против «благоустройства» с распилом крепких, в общем-то, деревьев. «Хотите больше деревьев? Живите в лесу!» - отвечали те, кто, по крайней мере, на экране монитора, ратовал за такой вариант. Тем временем представители местной администрации со страниц районной газеты разъясняли: мол, все по плану, просто район стал участником федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Словом, не надо так нервничать.

Вырубленные деревья. Фото Александра Лисина

«Нас не спросили»

Чердынь встретила заметным по сравнению со столицей края похолоданием. Яркое, но не особо ласковое солнце северных широт не спасало ситуацию. Оно и понятно: ряд территорий района приравнен к Крайнему Северу, здесь и зима наступает раньше. Впрочем, рабочим местного бюджетного учреждения «Благоустройство Чердыни», в качестве субподрядчика, осваивающего выделенные на благоустройство средства, прохладная погода не мешала проводить по сути летние, с позволения сказать, благоустроительные работы. Спиленные и поваленные на землю останки мощных деревьев теперь только напоминали о том, что совсем недавно здесь был сквер, заложенный местными комсомольцами в далеком 1946 году в годовщину празднования Победы в Великой Отечественной войне.

…Мы сидим в местном кафе и пьем кофе с булочками. «Мы» - это журналист «КП» - в Перми» и местные общественники. Константин Новиков и Виктор Молокитин из тех, кому уничтожение деревьев (а пока что по-другому происходящее с общественным пространством назвать сложно) не по душе.

- Поймите, это же культовое, если угодно, место - в честь Великой Победы были заложены тополя, липы, они стояли не хаотично, а организованно, аллеями. Говорили, мол, тополя склонны к падению, но это не так, они не падали. Чердынцы не против нового, благоустроенного сквера, мы против такой вырубки, - горячится Виктор Молохин.

- Ответы на наши вопросы, которые мы задавали местной администрации скорее правильно назвать формальными, это, по сути, - отписка, - это уже вторит второй чердынец Константин Новиков.

«Тут помню, тут не помню»

Главы администрации района и его «профильного» зама по благоустройству на месте не оказалось - отбыли в соседнюю территорию для участия в выездном мероприятии Законодательного Собрания.

Телефон руководителя местного бюджетного учреждения «Благоустройство Чердыни» Андрея Одинцова разрывается от звонков - хозяйство хлопотное, приходится «рулить», что называется, в «ручном режиме».

Андрей Одинцов в обычной, неслужебной жизни, руководит местным отделением Российского Союза ветеранов Афганистана. Организация уважаемая, известная тем, что занимается патриотическим воспитанием. Тем более услышать то, что услышал корреспондент «КП» - в Перми» от местного главного благоустроителя было как «гром среди ясного неба».

- Понимаете, я, например, и не знал о том, что этот сквер разбит в честь Победы в Великой Отечественной войне. Наверное, надо было спросить у общества… Но все спиленные деревья были обследованы, на каждое имеется соответствующее заключение комиссии,- словно оправдывается бывший воин-интернационалист.

Заподозрить в лукавстве столь уважаемого человека язык не поворачивается. В слабом здоровье тоже. Но все равно в то, что местный (!) житель небольшой Чердыни, занимающийся, в том числе, патриотическим воспитанием, не знал о том, что Комсомольский сквер был разбит в честь Победы в Великой Отечественной войне, тоже верится с трудом…

Но вернемся к сути. В этой истории много запутанного. Так, например, техзадание на реконструкцию общественного места есть: по смете около полутора миллионов рублей, это для Перми сумма небольшая, а для Чердыни очень солидная. Впрочем, судя по документам, находящимся в открытом доступе в интернете, оба раза аукцион на эти работы был признан несостоявшимся из-за … отсутствия заявок.

Шаром покати» - проект реконструкции сквера столь минималистичен, что вызывает сомнения в нужности самой реконструкции

Обрыв коммуникации как фактор деградации.

Ниже - фрагмент статьи наших коллег из Чердынской районной газеты «Северная звезда» - разумеется, «районщики» не могли не откликнуться на такой резонанс, и стали «копать». И вот что «накопали»: «… управлением развития инфраструктуры администрации района редакции был представлен «Дизайн- проект благоустройства общественной территории «Комсомольский сквер». В нем имеется документ - «Дендрологический план». Согласно ему полная вырубка всех насаждений первоначально не была предусмотрена. Под пилу должны были попасть только старые тополя… В процессе подготовки технической документации появилось решение, что сквер должен быть вырублен полностью». Именно это и называется «обрывом коммуникации». Зачем понадобилось рубить здоровые, по сути, деревья (автор строк лично видел, как не могли взяться за них стальные щупальца манипулятора)? И ладно бы снести только больные или досаждающие пухом тополя, так нет - выкосить аллею, заложенную в честь Победы?.. Об этом остается только догадываться… Как остается догадываться о компетентности комиссии, которая санкционировала сруб деревьев… Была ли эта комиссия действительно компетентной, или действовала по принципу «написать и забыть»?..

По графику благоустройство должно закончиться в октябре, но, судя по происходящему, рабочие вряд ли успеют

Впрочем, если верить данным источника, нынешний первый руководитель Чердынского района Андрей Ламанов и не в такие истории попадал. Так, памятником (увы, заброшенным архитектурным) его бесхозяйственности стоит здание, купленное им в центре Чердыни для только ему ведомых нужд, да так и брошенным… А вот другим зданием «имени Андрея Ламанова», где разместилась коммерческая недвижимость, чердынцы могут только гордиться. Вот где память, оставшаяся в веках, - куда там скверу в честь Победы. Правда, есть сведения, что здание это построено в нарушение проекта, но ведь «если нельзя, но очень хочется, то можно?»

…И последнее. В далеких 70-х годах прошлого века на другом практически конце света от Чердыни - в казахстанском городе, который часто посещали космонавты после приземления, они, покорители неба и звезд, высаживали в память о подвиге (нет, не их, а всего народа) деревца. Так вот, как-то ночью подгулявшие молодые люди взяли да и додумались до того, что выкорчевали только что посаженное и подарили своим спутницам. Шуму было много. Протрезвевших и к тому моменту испугавшихся молодчиков нашли и наказали. Предельно жестко. Их посадили на пять лет - максимально возможное, жесткое наказание. На языке уголовного права это называется «общая превенция». Это когда таких вот товарищей, склонных к совершению противоправных деяний, общество карает жестко. По принципу «чтобы неповадно было». И отговорки «а мы не знали, в честь кого эта аллея» тогда «не прокатили». Времена просто другие были. Но то было в Советском Союзе, где к памяти относились иначе, чем сегодня. Жаль, не вернешь их, как и деревья уже…