Иностранцы объяснили, почему мы неправильно продаем свою продукцию

- В Европе никто не знает, что вы производите. В этом ваша главная беда, - так глава немецкой компании Minea Brandenburg GmbH Карстен Швер объяснил причины невысокого объема экспорта продукции из России и, в частности, из Прикамья в Европу.

Немецкий предприниматель стал одним из трех тысяч участников Межрегионального экспортного форума, который проходит в эти дни в Перми. Цель форума - помочь прикамским производителям наладить экспорт товаров за рубеж. И докладчики, в том числе представители иностранных компаний, рассказали, что для этого надо делать.

- Вы мало предлагаете свою продукцию, - продолжил Карстен Швер. - У нас клиенты не ходят за продавцом, это продавцы должны ходить за клиентами и убеждать их приобрести свою продукцию.

О том, что мешает нашим предприятиям успешно действовать на зарубежных рынках, говорил и Лучезар Лулчев, директор болгарской компании «Новый Пловдив».

- Ваши производители думают, что если что-то хорошо продается в России, то и в Европе этот товар будет ждать успех, - отметил Лучезар Лулчев. - Но это не так: мы часто объясняем российским компаниям, что нужно изменять продукт, его дизайн и цены, чтобы он продавался. Нельзя продавать по телефону, нужно иметь своих представителей в Европе, которые знают все тонкости ведения бизнеса.

Кстати, в прошлом году Пермский край продал на экспорт продукции более чем на 5 миллиардов долларов и по объему экспорта вышел на 16-е место в стране.

На площадке Межрегионального экспортного форума свои стенды представили и крупные предприятия, такие как «Камкабель», «Инкаб», «Созвездие», и небольшие. Например, Краснокамская фабрика деревянной игрушки предложила для экспорта развивающие кубики с картинками. Возможно, они покажутся любопытной экзотикой европейским малышам.

- Форум - это значимое мероприятие и для всей страны, и для нашего города, - отметил доцент департамента менеджмента Высшей школы экономики Дмитрий Гергерт. - Благодаря ему Пермь становится более известной на международных рынках. Форум будет способствовать популяризации Пермского края как некой точки принятия решения.