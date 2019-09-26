«Куда звонить, если батареи холодные?». На радио «Комсомольская правда» прошел ЖКХ-марафон

На радио «Комсомольская правда – Пермь» на 96,6 FM прошел ЖКХ-марафон. В течение дня представители власти и бизнеса, ответственные за коммунальные услуги, обсуждали, как формируются тарифы, что делать, если управляющая компания плохо работает, как благоустроить свой двор, какие новые способы оплаты за жилищно-коммунальные услуги появляются в современном мире и другие полезные вопросы.

«Решаем проблему за несколько дней»

Открыли ЖКХ-марафон в утреннем эфире министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев и начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.

Гости рассказали, что если возникают сомнения по сумме в квитанции за ту или иную услугу, то в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Если после их разъяснений сомнения остались, то копию платежки с письменным заявлением необходимо отправить в Инспекцию госжилнадзора (ИГЖН). В случае подтверждения факта инспекция выдаст предписание, которое будет находиться на контроле, пока не сделают перерасчет.

- Конечный платеж – это всегда две составляющие, - пояснил Андрей Кокорев. – Это объем потребления ресурса и тарифы. Физический объем потребления формируется индивидуально на основании приборов учета или, если таковых нет, по среднему нормативу. А тарифы на тепло, воду, электричество и газ устанавливает министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Схожая ситуация с услугами, которые вроде бы предоставляются, но управляющая компания делает это некачественно или не в полном объеме. Например, из кранов течет ржавая вода. Собственник может пригласить представителя УК или ТСЖ или обратиться в Роспотребнадзор за проверкой качества услуги, а может самостоятельно с помощью соседей зафиксировать этот факт и составить акт для перерасчета. И если управляющая организация на это никак не реагирует, то также нужно писать заявление в ИГЖН.

Самый острый вопрос сейчас – запуск тепла. Отопительный сезон в жилых домах начался в Перми еще 9 сентября, но не везде батареи успели нагреться. Из разных микрорайонов приходят сообщения, что тепло не появилось или батареи чуть теплые. Со всеми вопросами, которые касаются старта отопительного сезона, можно обратиться сразу по нескольким телефонам – на горячую линию своего района или ИГЖН. По нормативам, принятым в Пермском крае, температура в квартире должна быть не менее +20 градусов.

- Сегодня на контроле в инспекции находится 71 дом, - рассказывает Александр Евсюков. - В такие пиковые периоды мы стараемся отрабатывать все обращения в течение двух-трех дней.

Немало вопросов у жителей города возникает и по разности тарифов. Нередко в одном доме счета выставляют от компании «Т Плюс», а в доме напротив договор заключен с компанией «ПСК», и цена на услугу там выше. Все дело в том, что магистральные сети находятся на обслуживании «Т Плюс», и потребители, которые остались на договорах с этой компанией, платят по тарифу, не включающему транспортировку тепловой энергии. Сейчас в городе создана рабочая группа с участием депутатов и представителей общественности по рассмотрению вопросов целесообразности внедрения единого тарифа для «ПСК» и «Т Плюс».

«Главное – удобство и безопасность»

О способах оплаты за жилищно-коммунальные услуги рассказала менеджер направления коммуникаций пермского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга Ширяева:

- Каждому из нас ежемесячно приходится оплачивать коммунальные услуги - квартплату, электроэнергию, газ, телефон, интернет, кабельное телевидение, домофон, взнос за капремонт и прочее. Особенно сейчас, в начале нового отопительного сезона, на первый план выходит удобство этого процесса.

Менеджер направления коммуникаций пермского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга ШиряеваФото: Василий Вахрин

Это своего рода социальная миссия Сбербанка, потому что это не только комфорт и безопасность платежей для клиентов, но и удобство расчетов для самих поставщиков услуг, направленное на бесперебойный сбор и, как следствие, работу коммунальных систем.

Сервисы Сбербанка регулярно совершенствуются, чтобы на выходе получался отличный и качественный продукт. Сейчас они во многом превосходят распространенные раньше пункты приема платежей, в которых нужно было стоять в очередях, подстраиваться под их не всегда удобный график работы, где н2е принимали банковские карты и не все квитанции можно было оплатить в одном месте.

Сбербанк предлагает платить так, как удобно каждому отдельному человеку – без очередей, безналичным способом, все квитанции в одном месте, в любое время дня или ночи, в том числе дистанционно, не выходя из дома, даже в отпуске из другой страны. И для этого существует несколько таких сервисов.

Первый, самый традиционный, - это «окна» в офисах банка.

Второй способ – через устройства самообслуживания. У Сбербанка широкая сеть банкоматов и платежных терминалов как в Перми, так и по всему Пермскому краю, что делает этот вариант оплаты максимально удобным. Зачастую возле дома можно найти сразу несколько банкоматов и терминалов в шаговой доступности. У них интуитивно понятный интерфейс, который постоянно улучшается, по большинству платежей отсутствует комиссия. Набирает популярность оплата по штрих-коду в терминалах, что избавляет от ввода множества цифр и путаницы в них. А консультанты в зонах самообслуживания всегда готовы помочь, если возник какой-либо вопрос.

Банкоматы Сбербанка находятся не только в офисах банка, но и в торговых центрах, и на многих предприятиях. Благодаря этому клиентам удобно и оплатить услуги ЖКХ даже в обеденный перерыв.

Если с поставщиком услуги у банка заключен договор, то оплатить ее можно без комиссии. Если договора нет, то самый выгодный способ оплаты – дистанционный. И это третий способ оплаты. Дистанционные сервисы – это интернет-банк «Сбербанк Онлайн» или мобильное приложение, версия как для компьютеров, так и для смартфонов или планшетов. 75% клиентов банка в Пермском крае используют этот способ оплаты. Главное его преимущество – оплатить услуги можно в любое время суток на любом гаджете с выходом в интернет.

С помощью мобильного приложения можно совершать платежи по штрих-коду. Для этого всего лишь нужно нажать кнопку «оплата по QR-коду» и отсканировать штрих-код с квитанции камерой телефона. Это очень удобно, так как не надо долго вводить реквизиты, сумму и так далее.

В приложении автоматически работает система безопасности Сбербанка, и за сохранность платежей не нужно беспокоиться. Уровни безопасности устроены так, чтобы никто не получил доступ к данным клиентов. Чтобы оплатить квитанцию, достаточно сделать несколько кликов. А все платежи сохраняются в истории, и в любое время можно распечатать чек, а также справку-подтверждение платежа, не посещая отделение банка.

Если возникли вопросы, можно обратиться на горячую линию Сбербанка по телефону 900 и получить консультацию. Также есть чат в приложении «Сбербанк Онлайн».

И четвертый способ, особенно подходящий для занятых людей, - это автоплатеж. С ним можно спокойно уехать в отпуск и быть уверенным в том, что оплата не будет пропущена.

- Современный темп жизни таков, что мы не всегда успеваем решать личные вопросы, среди которых как раз оплата коммунальных услуг, - говорит Ольга Ширяева. – Автоплатеж – это бесплатная услуга, которую сегодня уже выбрали более 150 тысяч жителей Пермского края.

Дату списания клиент выбирает самостоятельно. Всю историю платежей в любой момент можно отследить с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания.

С 1 октября Сбербанк запускает в Пермском крае акцию «Удачный платеж». Клиенты, которые, до конца ноября подключат автоплатеж в адрес поставщика услуг ОАО «КРЦ-Прикамье» и оплатят с помощью этой услуги не менее двух квитанций, получат приз в размере 1000 рублей на свой лицевой счет. Количество призов ограничено.

А еще вместо бумажных конвертов через «Сбербанк Онлайн» можно дарить деньги с открыткой. Удобно, красиво и сразу на карту дорогому человеку!

«Важна обратная связь»

В этом году отопительный сезон из-за холодного и дождливого лета начался значительно раньше, чем в предыдущие годы. Как рассказал директор пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков, своевременное подключение дома к отоплению – это задача и управляющей компании, и ресурсоснабжающей организации. Ресурсники отвечают за доставку тепла до стен дома, а дальнейшим распределением его по батареям занимаются управляющие организации.

Директор пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей КругляковФото: Василий Вахрин

- Пермь – крупный по площади город с большой протяженностью сетей, - говорит Сергей Кругляков. - Нужно время, чтобы все дома подключились к теплоносителю. Вопрос, почему тепло еще не поступило в тот или иной дом, нужно, прежде всего, задавать своей управляющей компании. Она готовила его к зиме и должна вовремя подавать заявку на подключение. Конечно, бывают дефекты и на сетях снаружи, это уже наши проблемы, и мы стараемся максимально оперативно их устранить.

С вопросами, связанными с подачей тепла в дома, жители города могут обращаться также в диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону 281-72-99. В день там принимают порядка 400 звонков, большинство из них – локальные проблемы. «Для решения проблемы важна обратная связь», - подчеркивает Сергей Кругляков.

В последнее время, после перехода на прямые платежи, в Пермском крае существенно вырос уровень собираемости платежей. В связи с этим появилось больше финансовых возможностей для реконструкции тепловых сетей. Третий год подряд на эти цели выделяются значительные средства – более полумиллиарда рублей ежегодно. Графики ремонта согласовываются с администрацией города, зачастую работы ведутся комплексно – там, где ремонтируют дорогу и вскрывают асфальт, кладут и новые трубы.

Однако остаются и те, кто получает в свои почтовые ящики красные квитанции – первое предупреждение для должников. Если после этого человек все равно не погашает долги, то подается заявление в суд, а после может быть и наложение ареста на имущество, и запрет выезда за границу, и другие неприятные меры. Так, только за год было арестовано и вывезено от должников более 100 дорогих автомобилей.

«Нужно уметь договариваться друг с другом»

Завершил ЖКХ-марафон депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов. Разговор с ним был на тему благоустройства придомовых территорий.

Ремонт дворов по муниципальной программе начался в Перми еще за несколько лет до федерального проекта. С каждым годом программа пользуется все большей популярностью, количество заявок на участие в ней растет. Меняются подходы к ремонту. Сейчас работы проводятся комплексно – благоустраиваются не только проезды и тротуары, но и детские и спортивные площадки, парковки, места для сбора мусора.

Депутат Пермской городской Думы Александр ФилипповФото: Василий Вахрин

- Мы стараемся заходить во двор и учитывать максимум интересов, - рассказывает Александр Филиппов. – Это как поиск компромиссов. Жителям нужно уметь договариваться и идти навстречу друг другу.

Виды работ определяют сами жители, которые ответственны и за инициативу участия в программе. Именно они должны принять это решение на общем собрании.

- Очень важно правильно расставить приоритеты, - считает депутат. – Есть дома, в которых живут несколько сотен человек, а есть дома с двадцатью квартирами. И они тоже достойны внимания. Жесткие критерии в этом случае не уместны. Комфорт должен быть во всех дворах.

Недавно программа была расширена – в нее попали дома индивидуальной застройки. И уже в этом году жители частного сектора получат обновленные дороги, тротуары и там, где это возможно, детские площадки.